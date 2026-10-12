Wilhelmshaven: Reinhold Beckmann - Komm nach Haus

Große Freude:ist auf Tour. Im Gepäck eine Menge neuer Songs, die er zum ersten Mal vor Publikum spielen wird. Am Sonntag, den2026 macht er umHalt imEin Vorgeschmack auf sein demnächst erscheinendes neues Album. Darunter „Grillpizzeria Akropolis“, eine ebenso kuriose wie augenzwinkernde Geschichte über gelungene Integration und Liebesglück an einem katholischen Feiertag in Ostwestfalen. Oder das Beziehungsdrama „Besteckkastenrandale“. Da triefen Blut und Gift förmlich aus jeder Zeile. Beste Rosenkrieg – Poesie. In „Zuviel Volt“ besingt Beckmann auf fast schon selbstmörderische Art, wie lebensgefährlich Liebe im Alltag sein kann. Der Song steht unter Hochspannung: ob Beckmann da heil rauskommt? Und dann ist da noch „Komm nach Haus“ – eine Übersetzung des John Prine Songs „Summers End“. Eine Poesie, die mitten ins Herz trifft.Reinhold Beckmann punktet mit tief verwurzelter Musikalität, er kann Herz wie feine Ironie, und weiß nicht zuletzt um das Politische im Privaten: Beim familienbiographisch gefärbten Antikriegssong "Vier Brüder" heißt es Innehalten und tief Durchatmen - beeindruckend!In den letzten zwei Jahren war Beckmann fast durchgängig auf Lesetour, um sein berührendes Buch „Aenne und ihre Brüder“ vorzustellen. An die hundertfünfzig Mal hat Beckmann aus seinem Spiegel-Bestseller vorgelesen. Die Geschichte seiner Mutter, deren vier Brüder aus dem Krieg nicht mehr nach Hause kamen, hat Publikum und Leserschaft tief bewegt.Jetzt aber geht Beckmann wieder musikalisch auf Tour – gemeinsam mit seinen langjährigen Wegbegleitern Thomas Biller am Bass und Jan-Peter Klöpfel am Keyboard und an der Trompete.Reinhold Beckmann ist Singer/Songwriter, Musiker aus Leidenschaft und ein packender Geschichtenerzähler. Wer schon einmal die Gelegenheit hatte, ihn auf der Bühne zu erleben, weiß, dass er abliefert, die Leute mitnimmt und prächtig unterhält. „Ich liebe es einfach, live zu spielen, diese enge Verbindung zum Publikum. Jeder Abend hat seine eigene Dynamik und Geschichte. Und wenn am Ende alle stehen und mitsingen – fühlt sich alles richtig und gut an.“Ein Grund mehr, sich auf Beckmann und sein neus Programm zu freuen!Tom RakowTeam PumpwerkM +49 176 45842374tom.rakow@wilhelmshaven-touristik.deWilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbHBanter Deich 2 · 26382 WilhelmshavenFolgen Sie uns auf FacebookFolgen Sie uns auf Instagram