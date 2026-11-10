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Wilhelmshaven: Pumpwerk Wochenpresse 16.-22.11.2026

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
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Freitag, 20. November | 20:00 Uhr
32. Festival der Kleinkunst
Schwester Cordula liebt Groschenromane

Der Heimatroman - Unser´n Bub kriegst du net!

Wilhelmshaven – am Freitag, den 20. November 2026 kommt Schwester Cordula um 20:00 Uhr ins Pumpwerk.

Unsern Bub, den kriegst Du net!
Groschenheft-Satire: Schmonzetten mit Schmackes

Tollwütige Stiere, schiesswütige Wilderer, heißblütige Nebenbuhler, missgünstige Schwiegereltern, atemberaubende alpenglühende Landschaften – das ist Heimat im Groschenroman.
Und die ist immer bayrisch.
Happy End garantiert.

Nach Arztromanen und Muttiromanen widmen sich Schwester Cordula und ihr Jungförster Dirk am Akkordeon in ihrem dritten Programm der Heimat. Literarisch und musikalisch arbeiten sie sich durch Natur, Liebe, Familienbande und fördern Erstaunliches zutage.

Zum Brüllen komisch. Wenn es nicht so bitter wäre.
Denn es gibt nichts in einem Heimatroman, was nicht von der Wirklichkeit übertroffen würde.

Schwester Cordula: Saskia Kästner
Jungförster am Akkordeon: Dirk Rave

Samstag, 21. November | 20:00 Uhr
KUULT
Polaroid Tour 2026

Wilhelmshaven – am Samstag, den 21. November 2026 kommen Kuult um 20:00 Uhr ins Pumpwerk.

Mit der Polaroid Tour 2026 starten KUULT in ein neues Kapitel – lauter, näher und intensiver als je zuvor. Das Pop-Trio aus dem Ruhrgebiet steht seit über zehn Jahren für ehrliche Texte, emotionale Tiefe und mitreißende Liveshows, die unter die Haut gehen.

Die neuen Songs sind Momentaufnahmen voller Leben – wie ein Polaroid: flüchtig, intensiv und für immer festgehalten. Jeder Song hält Gefühle fest, jeder Abend wird zum gemeinsamen Erinnerungsbild. Die Tour steht für Aufbruch, Vertrauen und die Gewissheit, dass aus Augenblicken Geschichte wird.

Über zwanzig Städte. Unzählige Emotionen. Ein Abend, der bleibt.

KUULT sind: Chris Werner, Christian de Crau, Andreas Köckerbauer"

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tom Rakow
Team Pumpwerk

 +49 176 45842374
tom.rakow@wilhelmshaven-touristik.de

Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH
Banter Deich 2 · 26382 Wilhelmshaven
www.wilhelmshaven-touristik.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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