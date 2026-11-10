Wilhelmshaven: Pumpwerk Wochenpresse 16.-22.11.2026

Freitag, 20. November | 20:00 UhrDer Heimatroman - Unser´n Bub kriegst du net!– am Freitag, den2026 kommtuminsUnsern Bub, den kriegst Du net!Groschenheft-Satire: Schmonzetten mit SchmackesTollwütige Stiere, schiesswütige Wilderer, heißblütige Nebenbuhler, missgünstige Schwiegereltern, atemberaubende alpenglühende Landschaften – das ist Heimat im Groschenroman.Und die ist immer bayrisch.Happy End garantiert.Nach Arztromanen und Muttiromanen widmen sich Schwester Cordula und ihr Jungförster Dirk am Akkordeon in ihrem dritten Programm der Heimat. Literarisch und musikalisch arbeiten sie sich durch Natur, Liebe, Familienbande und fördern Erstaunliches zutage.Zum Brüllen komisch. Wenn es nicht so bitter wäre.Denn es gibt nichts in einem Heimatroman, was nicht von der Wirklichkeit übertroffen würde.Schwester Cordula: Saskia KästnerJungförster am Akkordeon: Dirk RaveSamstag, 21. November | 20:00 UhrPolaroid Tour 2026– am Samstag, den2026 kommen Kuult uminsMit der Polaroid Tour 2026 starten KUULT in ein neues Kapitel – lauter, näher und intensiver als je zuvor. Das Pop-Trio aus dem Ruhrgebiet steht seit über zehn Jahren für ehrliche Texte, emotionale Tiefe und mitreißende Liveshows, die unter die Haut gehen.Die neuen Songs sind Momentaufnahmen voller Leben – wie ein Polaroid: flüchtig, intensiv und für immer festgehalten. Jeder Song hält Gefühle fest, jeder Abend wird zum gemeinsamen Erinnerungsbild. Die Tour steht für Aufbruch, Vertrauen und die Gewissheit, dass aus Augenblicken Geschichte wird.Über zwanzig Städte. Unzählige Emotionen. Ein Abend, der bleibt.KUULT sind: Chris Werner, Christian de Crau, Andreas Köckerbauer"Team Pumpwerk+49 176 45842374Banter Deich 2 · 26382 Wilhelmshaven