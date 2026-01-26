Wilhelmshaven: Pumpwerk Wochenpresse 02.02.-08.02.2026
Freitag, 06. Februar | Beginn: 20:00 Uhr
Das Kleine Küsten-Krimi-Festival
Roland Jankowsky
Es wird Tote geben...Overbeck Reloaded
Am 06. Februar 2026 wird es um 20:00 Uhr wieder spannend im Pumpwerk.
Seit 20 Jahren spielt er in der beliebten ZDF-Krimireihe Wilsberg den etwas speziellen Kommissar Overbeck, dessen Weg hauptsächlich von Fettnäpfchen gepflastert ist.
Roland Jankowsky, der Schauspieler hinter Overbeck, ist neben den Dreharbeiten seit einigen Jahren sehr erfolgreich mit seinen Krimilesungen auf Tour. Hier pflastern weniger die Fettnäpfchen, sondern vermehrt Leichen seinen Weg.
Im Jahr 2016 wählten die Zuschauer der Eifel-Kulturtage Jankowsky mit seiner Krimilesung zum Gewinner des Publikumspreises „Goldene Berta“. Im vergangenen Jahr wählten ihn die Zuschauer zum „Coolsten TV-Kommissar 2018“.
Tickets gibt es im Vorverkauf über die Pumpwerk Homepage http://www.pumpwerk.de, www.eventim.de, www.nordwest-ticket.de in Wilhelmshaven in der Tourist-Information, Ebertstraße 110, und ggf. an der Abendkasse.
Samstag, 07. Februar | Beginn: 15:00 Uhr
Kultur für Kids
Bettina Göschl
Paffi, der kleine Feuerdrache
Spannendes Programm für junge Gäste am 07. Februar 2026 um 15:00 Uhr mit Bettina Göschl im Pumpwerk.
Paffi, der kleine Drache, ist schon ziemlich groß. Nur das Feuerspeien muss er noch üben. Gut, dass ihn die großen Drachen im Drachenland ermuntern. In Wortschatz- und Mitmachgeschichten entdecken Kinder mit Paffi das Drachenland und werden an erste Literatur herangeführt. Sie kochen und kosten Paffis leckere Tomatensuppe, basteln eine eigene Drachentrommel und singen, reimen und musizieren unter rauchenden Vulkanen.
Die Reihe "Kinderleichter Sprach-Spiel-Spaß" hilft Eltern und Pädagogen, Sprachfertigkeit bei Kindern zu fördern. Mit Geschichten, Reimen und Liedern, aber auch mit Basteltipps, Rezepten und Spielideen wird der natürliche Sprachlernprozess zu Hause oder in der Kindergruppe unterstützt.
Samstag, 07. Februar | Beginn: 19:30 Uhr
Das kleine Küsten-Krimi Festival
Klaus-Peter Wolf
Ostfriesenerbe
Am 07. Februar 2026 wird um 19:30 Uhr ein neuer Fall für Ann Kathrin Klaasen vom gefeierten Ostfriesenkrimi-Autor Klaus-Peter Wolf im Pumpwerk präsentiert.
Ann Kathrin Klaasen ermittelt, Band 20
Dieses Vermächtnis ist eine schwere Bürde: Ostfrieslands berühmteste Kommissarin Ann Kathrin Klaasen steht vor der größten Herausforderung ihrer Karriere. Eine der erfolgreichsten deutschen Krimireihen feiert Jubiläum: "Ostfriesenerbe" ist der 20. Fall für Ann Kathrin Klaasen.
Eine ganze Stadt gerät in Panik, als Radio Nordseewelle am frühen Morgen den Fund zweier Leichen meldet. Die eine wurde vor dem berühmten Teemuseum in der Norder Innenstadt abgelegt, die andere im neu eröffneten Krimimuseum. Schon sprechen die ersten vom „Museumsmörder“ und fragen sich, wo und wann er wieder zuschlagen wird. Doch als Ann Kathrin Klaasen die Leiche von Helga Bornemann sieht, weiß sie, dass hier etwas viel Größeres auf dem Spiel steht und dieser Fall zu einem Wendepunkt in ihrem Leben und ihrer beruflichen Laufbahn werden wird.
Sonntag, 08. Februar | Beginn: 20:00 Uhr
31. Festival der Kleinkunst
Sebastian 23
Die schönsten Untergänge der Welt
Wenn man derzeit Nachrichten schaut, wird man das Gefühl nicht los, dass der Untergang der Welt unmittelbar bevorsteht. Grund genug für Sebastian 23, preisgekrönter Autor, Komiker und unverbesserlicher Optimist, in seinem neuen Programm am 08. Februar 2026 um 20:00 Uhr im Pumpwerk dem Weltuntergang einmal genauer auf die Finger zu sehen und sich zu fragen: Worin soll die Welt eigentlich untergehen? Öl? Milch? Gendersternchen?
„Das Ende ist nah“ – heißt es schon seit Jahrtausenden. Aber noch nie waren die Bemühungen der Menschheit um ihre eigene Abschaffung so intensiv wie heute. Andererseits gab es noch nie so viele spektakuläre Gegenmaßnahmen – noch nie kämpften so viele Menschen für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Pommes und Weltfrieden. Es gibt so viel Gutes zu berichten und Utopien, die längst Wirklichkeit sind. Womöglich verrät Sebastian 23 in seinem Programm sogar, wie alles gut werden kann. Sein aktuelles Buch trägt immerhin den frechen Titel „Alles wird gut – Die Welt retten in 5712 einfachen Schritten“.
Wartet also noch einen Moment, bevor ihr den Staffelstab, den die Dinosaurier uns überreicht haben, allzu bereitwillig an die Kakerlaken weitergebt. Kommt lieber und schaut euch Sebastian 23 Soloshow an! Dann geht diesmal die Welt nicht unter, sondern vielleicht sogar auf.
„Erwartet euch nicht zuviel vom Weltuntergang.“ – Stanislav Lec
„Die Dinos sind auch ausgestorben. Der Mensch wird es sowieso, davon bin ich fest überzeugt. Das lässt sich nicht verhindern, dafür ist er zu dumm.“ – Christoph Weyreuther
„Oh guck mal, ein Eichhörnchen!“ – Sebastian 23
