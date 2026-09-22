Wilhelmshaven: Programm des Pumpwerks für den Zeitraum vom 28.09.-04.10.2027





Donnerstag, 01. Oktober | 20:00 Uhr

Schlongonges

Themaverfehlung



Wilhelmshaven – am Donnerstag, den 01. Oktober 2026 kommt Schlongonges um 20:00 Uhr ins Pumpwerk.



Die Aschaffenburgerin Lisa-Marie Fritz aka Schlongonges ist wie der Künstler-Name schon sagt, eine alleinstehende Power-Maschine die in ihren mitreißenden Geschichten schon öfter den Faden verloren hat, als deine Oma in ihrer gesamten Stricklaufbahn. Das Ascheberscher Mädel mit der großen Klappe seit vergangenem Herbst auf Solotour in Deutschland unterwegs. Mit ihrem Programm - Themaverfehlung - und ihrem sexy "Akzent" bringt sie selbst jeden Franzosen zum Schmelzen und eure Lachmuskeln auf Hochtouren.



Seit einem legendären Auftritt bei einer Open-Mic-Night gewinnt sie mit ihrer charmanten, urkomischen Art regelmäßig die Herzen ihres Publikums für sich. Die 36-Jährige schafft es aus dem Stegreif heraus einen ganzen Abend lang die Bühne zu rocken. Sie selbst spricht von sich gerne als lebendige „Themaverfehlung“. Ob das bei ihr dann auch tatsächlich Programm ist? Das erfährt nur, wer sie selbst live on Stage erlebt. Eines ist aber auf jeden Fall jetzt schon sicher. Ein Abend mit Schlongonges wird sagenhaft!



Samstag, 03. Oktober | 20:00 Uhr

Seglerparty für Jedermann

Mit DJ Gunnar von Oehsen



Wilhelmshaven - nach einem spannenden Regattatag beim 24. Wilhelmshaven Sailing-CUP heißt es: Leinen los für die Seglerparty am Samstag, den 03. Oktober 2026 ab 20:00 Uhr im Pumpwerk.



Egal ob Seebär, Meerjungfrau oder Landratte – schnapp dir deine Crew und komm vorbei! DJ Gunnar von Oehsen bringt den richtigen Beat mit und sorgt dafür, dass kein Tanzbein stillsteht.



Gute Musik

Beste Stimmung

Tanzen bis in die Morgenstunden



Feier mit uns, den Kapitän:innen und den Crews der Traditionssegler – wir freuen uns auf dich!



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