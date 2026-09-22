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Wilhelmshaven: Programm des Pumpwerks für den Zeitraum vom 28.09.-04.10.2027

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
 

Donnerstag, 01. Oktober | 20:00 Uhr
Schlongonges
Themaverfehlung

Wilhelmshaven – am Donnerstag, den 01. Oktober 2026 kommt Schlongonges um 20:00 Uhr ins Pumpwerk.

Die Aschaffenburgerin Lisa-Marie Fritz aka Schlongonges ist wie der Künstler-Name schon sagt, eine alleinstehende Power-Maschine die in ihren mitreißenden Geschichten schon öfter den Faden verloren hat, als deine Oma in ihrer gesamten Stricklaufbahn. Das Ascheberscher Mädel mit der großen Klappe seit vergangenem Herbst auf Solotour in Deutschland unterwegs. Mit ihrem Programm - Themaverfehlung - und ihrem sexy "Akzent" bringt sie selbst jeden Franzosen zum Schmelzen und eure Lachmuskeln auf Hochtouren.

Seit einem legendären Auftritt bei einer Open-Mic-Night gewinnt sie mit ihrer charmanten, urkomischen Art regelmäßig die Herzen ihres Publikums für sich. Die 36-Jährige schafft es aus dem Stegreif heraus einen ganzen Abend lang die Bühne zu rocken. Sie selbst spricht von sich gerne als lebendige „Themaverfehlung“. Ob das bei ihr dann auch tatsächlich Programm ist? Das erfährt nur, wer sie selbst live on Stage erlebt. Eines ist aber auf jeden Fall jetzt schon sicher. Ein Abend mit Schlongonges wird sagenhaft!

Samstag, 03. Oktober | 20:00 Uhr
Seglerparty für Jedermann
Mit DJ Gunnar von Oehsen

Wilhelmshaven - nach einem spannenden Regattatag beim 24. Wilhelmshaven Sailing-CUP heißt es: Leinen los für die Seglerparty am Samstag, den 03. Oktober 2026 ab 20:00 Uhr im Pumpwerk.

Egal ob Seebär, Meerjungfrau oder Landratte – schnapp dir deine Crew und komm vorbei! DJ Gunnar von Oehsen bringt den richtigen Beat mit und sorgt dafür, dass kein Tanzbein stillsteht.

Gute Musik
Beste Stimmung
Tanzen bis in die Morgenstunden

Feier mit uns, den Kapitän:innen und den Crews der Traditionssegler – wir freuen uns auf dich!

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH
Banter Deich 2
26382 Wilhelmshaven
Fon: (04421) 92 79 - 0
Fax: (04421) 92 79 - 48
E-Mail: info@wilhelmshaven-touristik.de

 

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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