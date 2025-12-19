Kontakt
Wilhelmshaven: HIGHLIGHT: 50 Jahre Kulturzentrum Pumpwerk: Thomas D and The KBCS, 21. Mai 2026

Nicht nur Deutschrap-Fans der ersten Stunde kennen Thomas D als ein Viertel der Fantastischen Vier. Sein musikalisches Schaffen geht zudem weit über seine Karriere als Rapper, solo oder mit Band, hinaus. Vor mehr als 30 Jahren waren Die Fantas im Pumpwerk zu Gast, und jetzt zum 50-jährigen Jubiläum kehrt Thomas D & The KBCS am 21.05. wieder ins Pumpwerk zurück.

The KBCS lernte er 2019 kennen. Durch einen Zufall fiel ihm ein Album der Hamburger Band in die Hände, eine Instrumental-Platte. Inspiriert von ihrem besonderen Vintage-Sound entsteht eine Idee.

Kurzerhand nimmt er Kontakt zu The KBCS auf und lädt sie schließlich in seine »Moderne Anstalt Rigoroser Spakker«, kurz »M.A.R.S.«, ein – seinen Hof in der Eifel, wo Thomas D zusammen mit seiner Familie und anderen Musikern lebt, arbeitet und eine »friedliche, spirituell orientierte, künstlerisch spontane und vegetarisch gesunde Lebensweise« pflegt. Außerdem betreibt er dort sein eigenes Tonstudio.

Seit Thomas D mit der Band The KBCS Wegbegleiter gefunden hat, mit denen er seine über Dekaden geschriebenen Songs und Texte mit instrumentalem Tiefgang neu interpretieren kann, entsteht auf der musikalischen Reise des Rappers der Fantastischen Vier eine immer wieder neue, liebevolle Symbiose aus Texten, Instrumenten und Emotionen. Und jetzt kommt er und seine Band mit brandneuer Musik zurück und gehen 2026 wieder gemeinsam auf Tour.

„Aus dem Studio direkt auf die Bühne. Ich kann nur so viel sagen: Wir werden eine neue und überraschende Platte auf die Bühne bringen“, verrät Thomas D voller Vorfreude. Die kommende Tournee wird diese musikalische Reise mit der KBCS Band fortsetzen – mit Songs aus den bisherigen Alben und brandneuem Material, das live eine besondere Energie entfaltet. „Es sind jedes Mal sehr emotionale Konzerte, wenn Thomas D & The KBCS zusammenkommen“, betont Thomas D.

Mit ihrer unverkennbaren Mischung aus Rap, Rock und Soul haben sie die Musikfans im Sturm erobert. Das neue Album und die anstehende Tour versprechen, ein weiteres musikalisches Highlight zu werden.

https://pumpwerk.reservix.de/tickets-thomas-d-the-kbcs-tour-2026-in-wilhelmshaven-pumpwerk-am-21-5-2026/e2497553
https://www.youtube.com/watch?v=qyTtZeGpGWA&list=RDqyTtZeGpGWA&start_radio=1

