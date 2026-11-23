Wilhelmshaven: Das Programm des Pumpwerks für den Zeitraum vom 30.11.-06.12.2026
Die Veranstaltung
Sonntag, 29. November | 18:00 Uhr
Weltenbummlerin
Verena Schmidt
Zwei Sommer in den Rockies
wird voraussichtlich abgesagt, diese brauchen sie also nicht zu veröffentlichen.
Samstag, 05. Dezember 20.00 Uhr
Torfrock
49 Jahre TORFROCK – das Jubiläum beginnt jetzt!
Wilhelmshaven – am Samstag, den 05. Dezember 2026 kommt Torfrock um 20:00 Uhr ins Pumpwerk.
49 Jahre TORFROCK – das Jubiläum beginnt jetzt!
allen voran die Bagaluten-Wiehnacht,
Wenn man TORFROCK fragt, warum man ein Jubiläum eigentlich auf ein einziges Jahr beschränken sollte, kommt die Antwort freudig und logisch aus Torfmoorholm: Warum kurz, wenn’s auch ausgiebig geht?
Torfrock befinden sich 2026 im 49. Jahr ihrer Bandgeschichte – und genau hier beginnt das große Aufwärmen für das, was 2027 folgt:
50 Jahre TORFROCK !!!
Statt still und heimlich auf den runden Geburtstag zu warten, rudern die Torfmoorholmer Gebrauchsrocker mit kräftigem Schlag voraus:
730 Tage feiern, was das Zeug hält.
Warmspielen im 49., Vollgas im 50. – so einfach ist das.
Dass TORFROCK nach fast fünf Jahrzehnten immer noch mit ungebrochener Spielfreude, norddeutscher Sturheit und viel Humor über Bühnen und Festivals ziehen, ist alles andere als selbstverständlich. Beständigkeit, Authentizität und eine treue Fangemeinde haben die Band zu dem gemacht, was sie heute ist: ein starkes Stück Norddeutschland.
2026 stehen neben zahlreichen Einzelkonzerten und Festivalauftritten auch wieder feste Größen im Kalender – allen voran die 35. Bagaluten-Wiehnacht, die längst Kultstatus erreicht hat. Gleichzeitig wird musikalisch bereits der Kurs auf das große Bühnenjubiläum 2027 gesetzt: mit 49 Jahren Live-Erfahrung, frischen, druckvollen Arrangements der unverkennbaren Klassiker und dem typischen Torfrock-Humor, der nach wie vor zuverlässig musikalische Wellen in den Pudding haut.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
i.A. Tom Rakow
Team Pumpwerk
M +49 176 45842374
tom.rakow@wilhelmshaven-touristik.de
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH
Banter Deich 2 · 26382 Wilhelmshaven
www.wilhelmshaven-touristik.de
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