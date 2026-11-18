Ein besonderer Besuch in der Vorweihnachtszeit: Am Montag, den 30. November 2026, macht der Coca-Cola Weihnachtstruck von 15 bis 20 Uhr auf dem Gotthilf-Hagen-Platz in Wilhelmshaven Halt. Die Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH freut sich sehr, dass die beliebte Weihnachtstour in diesem Jahr wieder in die Jadestadt kommt. Geplant wurde der Tourstopp im Zusammenspiel mit dem parallel stattfindenden Weihnachtsmarkt Wilhelmshaven auf dem Valoisplatz.Bereits seit einigen Jahren bemüht sich die Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH darum, den Coca-Cola Weihnachtstruck erneut nach Wilhelmshaven zu holen. Bei der öffentlichen Abstimmung im vergangenen Jahr erreichte Wilhelmshaven den vierten Platz unter zehn teilnehmenden Städten. Da nur die beiden Städte mit den meisten Stimmen einen Tourstopp erhielten, blieb ein Besuch damals aus. Umso mehr freut sich die Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH, dass die Weihnachtstour in diesem Jahr in der Jadestadt Halt macht.Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf verschiedene weihnachtliche Mitmachangebote freuen: In „Santas Guter Stube“ können sie das Innere des Trucks entdecken, eine personalisierte Coca-Cola-Flasche erhalten, ein Erinnerungsfoto machen und Weihnachtskarten basteln.Der Besuch in Wilhelmshaven ist Teil der Coca-Cola Weihnachtstour 2026, die vom 20. November bis zum 22. Dezember insgesamt 50 Stopps in ganz Deutschland umfasst. Nach Angaben von Coca-Cola ist es die bislang größte Weihnachtstour des Unternehmens in Deutschland.Der Tourstopp auf dem Gotthilf-Hagen-Platz und der Weihnachtsmarkt auf dem Valoisplatz ergänzen sich zu einem abwechslungsreichen vorweihnachtlichen Angebot in der Innenstadt. Wer den Weihnachtstruck besucht, kann den Nachmittag oder Abend mit einem Bummel durch das festlich beleuchtete Budendorf verbinden.Rund um den Weihnachtsbaum und die große Weihnachtspyramide laden die Stände auf dem Valoisplatz zum Stöbern, Verweilen und Genießen ein. Kunsthandwerk, Geschenkideen sowie süße und herzhafte Spezialitäten gehören ebenso zum Angebot wie Glühwein, Punsch und heiße Schokolade. Am Tag des Truck-Besuchs ist der Weihnachtsmarkt von 11 bis 21 Uhr geöffnet.Banter Deich 2 · 26382 WilhelmshavenJanina OnkenTeam Touristik · Marketing · KommunikationT +49 4421 181 3456Janina.onken@wilhelmshaven-touristik.de