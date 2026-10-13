Wilhelmshaven: Auftakt der 18. Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Mit einer festlichen Auftaktveranstaltung im UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer-Besucherzentrum Wilhelmshaven sind am Freitag (09.10.) die 18. Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer eröffnet worden. Neun Tage lang, vom 10. bis 18. Oktober, dreht sich an der niedersächsischen Küste und auf den Inseln alles um die faszinierende Welt der Zugvögel. Mehr als 300 Veranstaltungen laden Einheimische und Gäste dazu ein, den Vogelzug im Wattenmeer hautnah zu erlebeNationalpark-Leiter Peter Südbeck begrüßte die annähernd 100 Gäste aus Politik und Verwaltung, Umweltbildung, Wissenschaft, Umweltverbänden und Tourismus und dankte allen Beteiligten für ihr Engagement bei der Vorbereitung des vielfältigen Programms, vor allem den Nationalpark-Häusern und -Zentren. In diesem Jahr stehen die Zugvogeltage im Zeichen der Küstenseeschwalbe als Titelvogel – einer Art, die wie kaum eine andere für die außergewöhnlichen Leistungen des Vogelzugs steht. Partnerland der 18. Zugvogeltage ist Namibia, ein bedeutender Durchzugsraum der Küstenseeschwalbe auf dem Ostatlantischen Zugweg.In einer Videobotschaft hob Christian Meyer, Niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz, die herausragende Bedeutung des Wattenmeers als Drehscheibe des internationalen Vogelzugs hervor. Daraus erwachse für Niedersachsen eine besondere Verantwortung, diesen einzigartigen Lebensraum zu schützen und für kommende Generationen zu bewahren. Zugleich betonte er die Bedeutung des internationalen Vogelschutzes.Weitere Grußworte sprachen Avril Coetzee, Botschaftsrätin der Republik Namibia, sowie Ralf Kohlwes, Leiter des Fachbereichs „Umwelt- und Klimaschutz“ der Stadt Wilhelmshaven. Sie unterstrichen die Bedeutung des Austauschs und der gemeinsamen Aufmerksamkeit für den Schutz der Zugvögel und ihrer Lebensräume.Den fachlichen Schwerpunkt des Abends bildete der Vortrag „Connecting Continents: Tracking the Extraordinary Migrations of Terns“ von Ruben Fijn von der Universität Amsterdam. Er zeigte eindrucksvoll, welche enormen Distanzen Seeschwalben auf ihren jährlichen Wanderungen zwischen Brut-, Rast- und Überwinterungsgebieten zurücklegen und wie moderne Forschung dazu beiträgt, ihre Zugwege besser zu verstehen.Impressionen aus Namibia gaben den Gästen zudem Einblicke in Landschaften und Lebensräume des diesjährigen Partnerlandes. Musikalisch begleitet wurde der Abend von der Gruppe Bridges & Hooks.Mit der Auftaktveranstaltung ist der Startschuss für die „fünfte Jahreszeit“ im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer gefallen. Bis einschließlich 18. Oktober erwartet die Besuchenden der Zugvogeltage ein abwechslungsreiches Programm mit Exkursionen, Vorträgen, Führungen, Mitmachaktionen, Filmvorführungen und Veranstaltungen für Familien. Hier eine kleine Auswahl übergreifender Veranstaltungen:Am Samstag, 10. Oktober, um 17:30 Uhr lädt die Nationalparkverwaltung gemeinsam mit reactionfilme zur Wilhelmshavener Premiere des Dokumentarfilms „Watching People Watching Birds“ mit anschließendem Regiegespräch ins UCI Kino ein. Der Film von Michael Loeken und Ulrike Franke porträtiert Menschen, die ihre Begeisterung für Vögel verbindet. Weitere Vorführungen im Rahmen der Zugvogeltage sind in Dangast und auf Spiekeroog geplant.Ab Samstag treten die Ostfriesischen Inseln und Neuwerk sowie die Festlandsregionen entlang der niedersächsischen Wattenmeerküste beim Aviathlon gegeneinander an. Gesucht wird die Region, in der während der Zugvogeltage die meisten Vogelarten beobachtet werden. Mitmachen können alle: Anerkannte Beobachtungen auf ornitho.de werden automatisch der jeweiligen Region zugerechnet. Die Gewinnerregion wird beim Zugvogelfest am 18. Oktober in Horumersiel bekannt gegeben.An den festen Beobachtungsstationen am Vareler Hafen, am Pilsumer Leuchtturm, in Neßmersiel und in Dorum-Neufeld können Besucher*innen mit fachkundiger Unterstützung und hochwertiger Optik Zugvögel aus nächster Nähe erleben.Unter dem Motto „Eine lebenswerte Welt für Zugvögel“ sind Kinder bis 14 Jahre eingeladen, kreativ zu zeigen, was Zugvögel brauchen, um sich für ihre langen Reisen zu stärken und unterwegs geschützt zu sein. Noch bis zum 14. Oktober können Beiträge bei der Nationalparkverwaltung eingereicht werden. Unter allen Einsendungen werden zehn Gewinner*innen ausgelost, die beim Zugvogelfest am 18. Oktober im Haus des Gastes in Horumersiel ein Fernglas der Firma Minox erhalten.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Jan WagnerMedienarbeit | Website | Infomaterialien | NewsletterVirchowstr. 1 | 26382 Wilhelmshaven04421 911-264