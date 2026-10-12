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Wilhelmshaven: Annie Heger & Yared Dibaba - Op de Fründschop!

Samstag, 24. Oktober | 20:00 Uhr / Pumpwerk vor Ort in der Christus- und Garnison Kirche

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Annie Heger & Yared Dibaba sind Freunde. Am Samstag, den 24. Oktober 2026 um 20:00 Uhr feiern sie die Freundschaft in der Christus- und Garnison Kirche und laden alle dazu ein.

Sie lesen aus ihrem "Freundschaftsbuch für Große", singen und schnacken auf Platt und Hoch darüber, was passiert, wenn Freundschaften erwachsen werden, warum sie gut fürs Immunsystem sind, uns manchmal den letzten Nerv rauben und warum wir ohne sie aufgeschmissen wären. Denn Freundschaften sind wichtiger denn je. Eine Hommage an die Beständigkeit, die uns in guten wie in katastrophalen Zeiten rettet: Op de Fründschop!

Das Buch zum Programm:

Fründschopsbook för de Groten.

Annie Heger und Yared Dibaba sind Freunde. Mit dem "Freundschaftsbuch für Große" feiern sie Freundschaft, erzählen von gemeinsamen Lachkrämpfen und geteilten Tränen, von „durch dick und dünn“.

Das Besondere: Dieses Buch ist nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Mitmachen! So wie früher könnt ihr auf diversen Seiten eure eigene Freundschaftsgeschichte verewigen, die lustigsten Anekdoten teilen und Fragen beantworten, die man sich sonst nie stellt.

"Was willst du später mal werden? Was ist dein Lieblingstier?" Diese Fragen kennen wir doch noch aus den Freundschaftsbüchern aus der Schule. Damals war das Leben noch simpel – Die Antworten? "Astronaut", "Feuerwehrfrau" oder "Delfin". Aber was passiert, wenn Freundschaften erwachsen werden? Sind die Fragen jetzt größer und die Träume vielleicht kleiner? Freundschaften sind auf alle Fälle wichtiger denn je.

Dieses Buch zeigt, warum Freundschaften gut fürs Immunsystem sind, warum sie uns manchmal den letzten Nerv rauben – und warum wir ohne sie ziemlich aufgeschmissen wären. Es ist eine Hommage: Op de Fründschop!

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tom Rakow
Team Pumpwerk

M +49 176 45842374
tom.rakow@wilhelmshaven-touristik.de

Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH
Banter Deich 2 · 26382 Wilhelmshaven
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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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