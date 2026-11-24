Ein Spaziergang am Südstrand, ein Konzert im Pumpwerk, ein Einkaufsbummel durch die Innenstadt oder ein maritimes Erlebnis am Hafen: Wilhelmshaven bietet viele Gründe für einen Besuch. Dass diese Erlebnisse zugleich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sind, zeigt die aktuelle Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Wilhelmshaven 2025“.



Rund 543.000 Übernachtungen, 4,1 Millionen Tagesreisen und ein touristischer Bruttoumsatz von 217,1 Millionen Euro verdeutlichen die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus für die Jadestadt.



Die Untersuchung wurde vom dwif im Auftrag der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH (WTF) erstellt. Sie zeigt, dass nicht nur Hotels und Gastronomiebetriebe profitieren. Auch Einzelhandel, Kultur, Freizeitwirtschaft und zahlreiche Dienstleistungsunternehmen sind Teil der touristischen Wertschöpfung.



Tourismus stärkt die lokale Wirtschaft



Mit rund 543.000 Übernachtungen verzeichnete Wilhelmshaven 2025 ein Plus von 8,8 Prozent gegenüber 2022 und 13,8 Prozent gegenüber 2019. Berücksichtigt wurden neben gewerblichen Beherbergungsbetrieben, zu denen auch die Reha-Klinik Wilhelmshaven zählt, auch Privatunterkünfte sowie Camping-, Reisemobil- und Bootstourismus.



Die Berechnung des dwif geht damit über die amtliche Beherbergungsstatistik des Landesamtes für Statistik Niedersachsen hinaus, die für 2025 rund 383.000 Übernachtungen ausweist. Die unterschiedlichen Gesamtzahlen ergeben sich aus der breiteren Betrachtung des Übernachtungsmarktes durch das dwif und sind daher nicht unmittelbar miteinander vergleichbar.



Die Übernachtungsgäste erwirtschafteten einen Bruttoumsatz von 74,4 Millionen Euro. Eine noch größere wirtschaftliche Bedeutung haben die Tagesgäste: Rund 4,1 Millionen Tagesreisen sorgten bei durchschnittlichen Ausgaben von 34,80 Euro pro Person und Tag für einen Bruttoumsatz von 142,7 Millionen Euro.



Insgesamt stieg der touristische Bruttoumsatz auf 217,1 Millionen Euro – ein Zuwachs von 10,3 Prozent gegenüber 2022 und 15 Prozent gegenüber 2019. Davon entfielen 92,8 Millionen Euro auf das Gastgewerbe, 71,2 Millionen Euro auf den Einzelhandel und 53,1 Millionen Euro auf Dienstleistungen. Die direkte und indirekte touristische Wertschöpfung erreichte 102,9 Millionen Euro.



„Die Ergebnisse der Studie zeigen, welche wirtschaftliche Bedeutung der Tourismus für Wilhelmshaven hat. Für uns sind sie zugleich ein Ansporn, die Stärken unserer Stadt noch sichtbarer zu machen und die unterschiedlichen Angebote besser miteinander zu verbinden. Mit unseren Kultur- und Veranstaltungsangeboten, den neuen Tourist-Informationen und einer modernen touristischen Kommunikation möchten wir nicht nur neue Gäste erreichen, sondern auch die Wilhelmshavenerinnen und Wilhelmshavener dafür begeistern, ihre eigene Stadt immer wieder neu zu entdecken“, sagt Nicole Werner, Leiterin Touristik, Marketing und Kommunikation der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH.



Kultur und Veranstaltungen schaffen Besuchsanlässe



Eine wichtige Rolle für die Attraktivität Wilhelmshavens spielen Kultur und Veranstaltungen. Das Kulturzentrum Pumpwerk blickt 2026 auf sein 50-jähriges Bestehen zurück. Die Feierlichkeiten zum Jubiläum reichen bis ins Jahr 2027. Seit fünf Jahrzehnten steht das Pumpwerk für Soziokultur, kulturelle Vielfalt und Begegnung. Auch die Kunsthalle Wilhelmshaven gehört mit ihren Ausstellungen zum kulturellen Angebot der WTF.



Für 2027 stehen besondere Veranstaltungsanlässe bevor: Das Wochenende an der Jade soll seine 50. Ausgabe feiern, das Internationale StreetArt Festival zum 15. Mal stattfinden und der Wilhelmshaven Sailing-CUP in seine 25. Runde gehen. Hinzu kommen das Wilhelmshavener Labskausessen und der Weihnachtsmarkt, an dessen Organisation die WTF als Mitveranstalterin beteiligt ist.



Diese Veranstaltungen bringen Gäste und Einheimische zusammen, stärken das kulturelle Leben und schaffen zusätzliche Impulse für Gastronomie und Einzelhandel.



Maritime Erlebnisse und neue Perspektiven für 2027



Auch die maritime Geschichte Wilhelmshavens bietet neue Besuchsanlässe. Im Zuge der Neukonzeption des Deutschen Marinemuseums ist vorgesehen, den Zerstörer „Mölders“ und das Schnellboot „Gepard“ Anfang 2027 an den Bontekai zu verlegen. Ab dem Frühjahr soll die „Mölders“ dort als begehbares Museumsschiff zugänglich sein.



Das Küstenmuseum ergänzt das maritime Angebot mit der Sonderausstellung „Aufgetaucht!“, die Einblicke in die Sammlung des Deutschen Marinemuseums und dessen Neugestaltung gibt. Auch die LEGO-Ausstellung, die bis Oktober 2027 zu sehen sein soll, schafft insbesondere für Familien einen weiteren Besuchsanlass.



Die Entwicklungen bieten die Chance, die Erlebnisorte rund um Bontekai, Feuerschiff und Küstenmuseum künftig stärker miteinander zu verbinden und die maritime Geschichte der Stadt auf unterschiedlichen Wegen erlebbar zu machen.



Freizeit- und Erholungsangebote weiterentwickeln



Neben den kulturellen und maritimen Angeboten spielen auch die Naherholungsräume eine wichtige Rolle. Der Banter See, der Banter Deich und Klein-Wangerooge sind attraktive Freizeitbereiche für Gäste und Einheimische.



Die zukünftige Nutzung von Klein-Wangerooge wird derzeit diskutiert und von den zuständigen Stellen unter Berücksichtigung bestehender Nutzungen sowie planungs- und naturschutzrechtlicher Rahmenbedingungen geprüft. Dabei geht es auch um die Frage, wie touristische Nutzung und Versorgung in der kommenden Saison sichergestellt werden können.



Mit Blick auf die voraussichtlich ab 2028 anstehenden Baumaßnahmen am Pumpwerk sowie die geplante Deckwerkssanierung und touristische Weiterentwicklung am Südstrand gewinnt die langfristige Sicherung attraktiver Freizeit- und Erholungsangebote zusätzlich an Bedeutung.



Wilhelmshaven bekommt einen neuen Auftritt



Neben der Weiterentwicklung ihrer Angebote setzt die WTF auf eine moderne touristische Kommunikation. Ziel ist es, Wilhelmshaven mit seinen Menschen, Geschichten, besonderen Orten und vielfältigen Erlebnismöglichkeiten noch stärker sichtbar zu machen.



Ein erster Schritt wurde im August 2026 mit der neugestalteten Website des Pumpwerks umgesetzt. Auch der touristische Internetauftritt wird grundlegend überarbeitet. Der Start ist für Ende November beziehungsweise Anfang Dezember 2026 vorgesehen, weitere Internetauftritte sollen 2027 folgen. Parallel entwickelt die WTF ihre Social-Media-Kommunikation weiter.



Neue Wege geht die WTF auch bei den touristischen Printmedien. Für 2027 sind zwei Publikationen geplant: Die HAVENKANTE soll als Kultur-, Stadt- und Lifestylemagazin Wilhelmshaven aus neuen Perspektiven zeigen und mit Geschichten über Menschen, Kultur und besondere Orte Lust auf die Stadt machen. EIN TAG AM MEER ist als praktischer Erlebnisguide mit konkreten Empfehlungen für Ausflüge, Entdeckungstouren und Freizeitangebote vorgesehen.



Beide Publikationen sollen sowohl Gäste als auch Wilhelmshavenerinnen und Wilhelmshavener neugierig machen und dazu einladen, die Stadt aus neuen Perspektiven zu entdecken.



Angebote besser miteinander verbinden



Mit den 2026 eröffneten Tourist-Informationen am Südstrand und am Banter Deich hat die WTF zwei neue Anlaufpunkte geschaffen. Sie verstehen sich nicht nur als klassische Beratungsstellen, sondern auch als einladende Orte zum Verweilen, Entdecken und persönlichen Austausch.



Künftig sollen die unterschiedlichen Erlebnisorte Wilhelmshavens noch stärker miteinander verbunden werden – von der Wasserkante über die Innenstadt bis zu den Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Dazu gehören auch eine verständliche Besucherorientierung, bessere Wegebeziehungen und die stärkere Sichtbarkeit der Angebote von Einzelhandel und Gastronomie. Der über das System Zmyle angebotene Wilhelmshavener Stadtgutschein kann dazu beitragen, die lokale Wirtschaft zu stärken.



Dabei geht es auch darum, die besondere Vielfalt der Stadt sichtbar zu machen: maritime Geschichte, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, die Deutsche Marine und die Zukunftsthemen rund um den Energy Hub Wilhelmshaven.



Auch überregional setzt die WTF auf die Zusammenarbeit mit touristischen Partnern und Netzwerken. Dazu gehören die Tourismus-Agentur Nordsee (TANO), die Tourismus Niedersachsen GmbH (TMN) und das niedersächsische Städtenetzwerk aboutcities. Gemeinsame Marketingaktivitäten und der fachliche Austausch tragen dazu bei, Wilhelmshaven sowohl als Teil der Nordseeregion als auch als eigenständiges Städtereiseziel stärker sichtbar zu machen.



Die dwif-Studie zeigt, dass Tourismus weit mehr bedeutet als Übernachtungen und Besucherzahlen. Er stärkt die lokale Wirtschaft, schafft Begegnungen und trägt zur Lebensqualität bei. Für die WTF bleibt deshalb das Ziel, Wilhelmshaven als attraktives Reiseziel und zugleich als lebenswerte Stadt für die Menschen vor Ort weiterzuentwickeln.



Hintergrund zur Studie: Die Untersuchung „Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Wilhelmshaven 2025“ wurde vom dwif im Auftrag der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH erstellt und im Oktober 2026 vorgelegt. Die IHK Oldenburg koordiniert die gemeinsame Veröffentlichung der regionalen Ergebnisse. Eine Online-Pressekonferenz ist für den 4. Dezember 2026 vorgesehen. Die ermittelten Übernachtungszahlen umfassen unterschiedliche Unterkunftssegmente und sind daher nicht unmittelbar mit der amtlichen Beherbergungsstatistik vergleichbar.



Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH

Banter Deich 2

26382 Wilhelmshaven

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