Wilhelmshaven: 14. Internationales StreetArt Festival in Wilhelmshaven
Fr, 31.Juli bis So, 02. August 2026 | Wilhelmshavener Innenstadt
Wilhelmshaven ist bunt und multikulturell. An einem Wochenende im Jahr aber ganz besonders – zum Internationalen StreetArt Festival. Dann verwandelt sich die Innenstadt in eine große Freiluftgalerie: Über 30 Künstler:innen reisen in die Jadestadt, machen den Asphalt zur Leinwand und lassen ihre Kunstwerke direkt vor den Augen der Besucher:innen entstehen.
Im Mittelpunkt des Festivals steht der Straßenmalereiwettbewerb in der Innenstadt. Mit viel Herz, Talent und Kreide erschaffen die Künstler:innen eindrucksvolle Bilder, die ihre Betrachter: innen in fantasievolle Welten entführen. Der kreative Entstehungsprozess lässt sich am Freitag und Samstag live miterleben, bevor die vollendeten Werke am Sonntag bestaunt werden können. Oft sorgen sie noch weit über das Festivalwochenende hinaus für staunende Blicke und ein Lächeln bei den Besucher:innen.
Kunst ist bekanntlich vielseitig – so auch die Werke, die im Rahmen des Straßenmalereiwettbewerbs in der Marktstraße entstehen. Zwei Motive werden zudem auf Holzplatten in der NordseePassage verwirklicht. Die NordseePassage ist auch in diesem Jahr erneut Hauptpartner des Internationalen StreetArt Festivals und unterstützt die Veranstaltung maßgeblich. Von fantasievollen Motiven bis hin zu verblüffend realistischen Darstellungen ist alles dabei. Die Werke, aber auch die Künstler:innen selbst erzählen jeweils ihre ganz eigene Geschichte. Aus 13 unterschiedlichen Nationen stammen die diesjährigen Teilnehmer:innen und repräsentieren damit kulturelle Vielfalt und Internationalität. Vertreten sind unter anderem Mexiko, Pakistan, Lettland, Japan, die USA und viele mehr.
Bekannte Gesichter wie die Straßenmaler:innen Melina Berg, Daphne Palomo, Murals of Baltimore und Stefan Pollack sind auch in diesem Jahr wieder dabei. Frischen Wind bringen neue kreative Köpfe, u.a. Brigid Higgins aus den USA oder Claudio Mtanous aus Mexiko mit an die Nordsee. Insgesamt nehmen neun Künstler:innen erstmalig am Festival teil. Ermöglicht wird ihre Teilnahme durch Partner:innen und Sponsor:innen, die Patenschaften für die Bilder übernehmen.
Der Künstler Erik Montanez aus Mexiko sicherte sich beim mexikanischen Partnerfestival „Bella Via“ einen Platz beim StreetArt Festival in Deutschland und kann nun das Wilhelmshavener Publikum erneut von sich überzeugen. Zuletzt war er 2019 in Wilhelmshaven zu Gast.
Gemalt wird in den Kategorien „Freie Kunst“, „Kopie“ und „3D“. Das Publikum entscheidet, wer die Nase vorn hat. Daneben haben auch die Künstler:innen selbst eine Stimme: Der sogenannte „Künstlerpreis“ geht an die Person, die die meisten Kolleg:innen mit ihrem Werk begeistern konnte. Neben Ruhm und Ehre erhält der oder die Erstplatzierte einen Platz beim „Bella Via“ Festival in Monterrey.
Ein besonderes Highlight des diesjährigen StreetArt Festivals ist das große 3D-Bild von Lydia und Vanessa Hitzfeld auf dem Valoisplatz. Als Highlight-Partner des 3D-Kunstwerks unterstützt die Sparkasse Wilhelmshaven dieses besondere künstlerische Erlebnis und macht damit eines der visuellen Höhepunkte des Festivals mit möglich. Die beiden Künstlerinnen bringen langjährige Erfahrung, große Leidenschaft und beeindruckendes Können in der Straßenmalerei mit nach Wilhelmshaven.
Vanessa Hitzfeld widmet sich neben fotorealistischen Motiven, Kopien altmeisterlicher Gemälde und eigenen Entwürfen besonders der 3D-Straßenmalerei. Ihre künstlerische Laufbahn begann sie mit einer Ausbildung in einer Glasmalerei, später studierte sie Freie Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf. Für ihr Können wurde sie bereits mehrfach international ausgezeichnet; 2012 erhielt sie einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde für das bis dahin größte 3D-Bodenbild der Welt.
Auch Lydia Hitzfeld ist seit vielen Jahren fest in der Straßenmalerei verankert. Die freischaffende Künstlerin begann 2004 mit dieser besonderen Kunstform und begeistert sich neben der klassischen Straßenmalerei vor allem für illusionistische 3D-Malereien. National wie international war sie bereits bei zahlreichen Wettbewerben erfolgreich und wirkte unter anderem an Weltrekord-Projekten im Bereich der 3D-Straßenmalerei mit.
Gemeinsam erschaffen Lydia und Vanessa Hitzfeld in diesem Jahr ein großformatiges 3D-Werk, welches mit Realität und Perspektive spielt. Die Besucher:innen dürfen gespannt sein, welches Motiv entsteht und wie der Asphalt durch Perspektive, Farbe und handwerkliche Präzision zum Leben erwacht.
Auch der künstlerische Nachwuchs kommt nicht zu kurz: Beim Kinder und Jugend StreetArt Festival in der Bahnhofstraße können kreative Köpfe zwischen 4 und 17 Jahren am Samstag und Sonntag selbst aktiv werden. Auf einer eigenen Fläche von 1 m² haben sie die Möglichkeit kreativ zu werden und die Rambla in der Bahnhofstraße farbenfroh mitzugestalten. Mitbringen müssen sie vor allem eines: Spaß am Malen und jede Menge Kreativität. Gemalt wird in zwei Altersklassen.
Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren haben freie Motivwahl. Ob sie Luftschlösser aus Kreide zaubern, Seifenblasen aus Farbe erschaffen oder Traumbilder real werden lassen – hier steht Individualität im Mittelpunkt. Ab 16.30 Uhr dürfen sich die jungen Teilnehmer:innen auf eine Verlosung attraktiver Gutscheine und Sachpreise als Dank für ihren Einsatz freuen.
Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren nehmen hingegen mit ihrer Kunst an einem Wettbewerb teil, ähnlich wie die StreetArt-Profi-Künstler:innen. Das diesjährige Motto „Portal zu einer anderen Welt“ lädt die jungen Künstler:innen ein, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Ob ferne Galaxien, Unterwasserstädte oder ganz persönliche Traumwelten: Das Thema ermutigt die Teilnehmenden, den Asphalt als Tor zu neuen Dimensionen zu nutzen. Ziel ist es, die Straße in ein Portal zu verwandeln und die individuellen Vorstellungen der Jugendlichen malerisch sichtbar zu machen.
Um die Talente optimal zu fördern, erhalten die Jugendlichen professionelle Straßenmalkreide. Am Sonntag bewertet eine Jury die Kunstwerke. Die Gewinner:innen werden gegen 17.00 Uhr bekannt gegeben und können ein hochwertiges Pastellkreide-Set sowie einen vom Steinmetzmeisterbetrieb Steingerecht gestifteten StreetArt-Pokal mit nach Hause nehmen.
Die Teilnahme ist für Kinder und Jugendliche kostenlos. Dies wird nicht zuletzt durch die Unterstützung der Gerd-Möller-Stiftung sowie einiger Sachsponsoren ermöglicht. Veranstaltet wird die Aktion vom Verein KulturGut e.V.
Auch in diesem Jahr lädt das Modehaus Leffers im Rahmen des Street Art Festivals wieder zur beliebten Schaufenster-Malaktion für Kinder ein. Am Sonntag können Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren zwischen 12 und 15 Uhr mit bunten Wachsmalstiften kreativ werden und eines von insgesamt 80 Schaufensterfeldern gestalten. Als Dankeschön erhält jedes Kind eine kleine Überraschung.
In diesem Jahr wird für jedes Malfeld ein Mindestbeitrag von 1 Euro erhoben. Der gesamte Erlös kommt dem Kinder- und Jugendhospiz Joshuas Engelreich in Wilhelmshaven zugute, das unheilbar erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie ihre Familien begleitet. Wer die wichtige Arbeit des Hospizes zusätzlich unterstützen möchte, darf selbstverständlich gerne einen höheren Betrag spenden – jeder zusätzliche Euro hilft. Auch Besucher:innen, die nicht an der Malaktion teilnehmen, sind herzlich eingeladen, das Hospiz zu unterstützen. Spendendosen stehen vor Ort bereit. Die Teilnahme ist auf 80 Malfelder begrenzt, eine Vorabreservierung ist nicht möglich.
Für Besucher:innen, die selbst kreativ werden möchten, wird im Rahmen des beliebten „Kreativ-Ateliers“ das Bemalen von Jutebeuteln angeboten.
Am Freitag von 12 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr haben Besucher:innen jeden Alters die Gelegenheit, aktiv am Festivalgeschehen teilzunehmen. Die „Streetfun Game Zone“ verwandelt die NordseePassage in einen kreativen Spielplatz für alle Altersgruppen. Der Künstler Streetpeter lädt herzlich dazu ein, neue Spielideen kennenzulernen, gemeinsam aktiv zu werden und Spaß am Gestalten zu haben. Alle Angebote in der Zone sind kostenlos – Spenden zur Unterstützung und Refinanzierung des Projekts sind jedoch willkommen.
Kreativ wird es zudem bei Silke Kirchhoff und ihrem Team an der Bodypainting-Station. Bodypainting hat sich im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil des Festivalprogramms entwickelt. Die Künstler:innen verwandeln ihre Models live mit ruhiger Hand und verschiedenen Techniken in wandelnde Kunstwerke, die nach Vollendung in der Fußgängerzone bewundert werden können.
Des Weiteren verzaubert das Team von FriBiTo am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Gesichter der kleinen Besucher:innen mit liebevoller Hingabe und einem Gespür für Fantasie in wunderschöne Schmetterlinge, mutige Superhelden oder niedliche Tiere.
Eingerahmt wird das abwechslungsreiche Festivalprogramm von einem verkaufsoffenen Sonntag. Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen im Zuge dessen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und laden dazu ein, Kunstgenuss und entspannten Einkaufsbummel miteinander zu verbinden. Parallel findet am Parkhaus in der Peterstraße das 3. Spray-Watt Festival statt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.streetart-wilhelmshaven.de. Pressefotos_14. Internationales StreetArt Festival; Fotograf: Rabbithole Photography
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