Weniger Papier, mehr Überblick: Dornum ersetzt Flyer durch digitale Visitenkarten

Statt dutzender verschiedener Flyer setzt die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum seit dieser Saison auf ein neues, kompaktes Format: Visitenkarten mit QR-Code, die gezielt auf digitale Inhalte verweisen. Der Vorteil: weniger Papier, mehr Flexibilität – und Informationen immer auf dem aktuellen Stand.Ob Führungen, Veranstaltungen, Aktivangebote oder Kinderprogramm – für die wichtigsten Themen der Urlaubssaison gibt es jetzt handliche Karten mit Titelbild und kurzem Infotext. Auf der Rückseite führt ein QR-Code direkt zur passenden Unterseite auf www.dornum.de . So finden Gäste alle Details, Zeiten und Zusatzinformationen jederzeit online – auch bei kurzfristigen Änderungen.„Wir möchten Ressourcen schonen und zugleich unseren Gästen einen zeitgemäßen Service bieten“, erklärt Lina Caspers, Marketingleitung der Tourismus GmbH. „Die Karten sind nicht nur praktischer als klassische Flyer – sie helfen auch dabei, Informationen gezielt und aktuell bereitzustellen.“Ein weiterer Vorteil: Die Karten sind jahrgangsunabhängig und müssen am Saisonende nicht entsorgt werden. Sie passen in jede Hosentasche oder jedes Portemonnaie und können flexibel in Unterkünften, an Infopunkten oder Veranstaltungen ausgelegt werden. Dass das neue Format gut angenommen wird, zeigen die Scan-Zahlen der QR-Codes: Die handlichen Infokarten werden bereits rege genutzt.Mit dieser Ergänzung baut die Tourismus GmbH Dornum ihre digitalen Angebote weiter aus – darunter die Dornum WebApp als digitaler Reiseführer, das Online-Buchungssystem für Unterkünfte und den Campingplatz sowie die digitale Gästekarte „Die NordseeCard“.Die neuen Infokarten sind ab sofort vor Ort erhältlich – nachhaltig, kompakt und immer aktuell.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Tourismus GmbH Gemeinde DornumHafenstraße 326553 DornumNordseebad Dornumersiel