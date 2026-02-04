Kontakt
Wanna/Ahlenmoor/Land Hadeln: Filzkurse für Kinder und Erwachsene in den Osterferien

(lifePR) (Wanna/Ahlenmoor, )
Anfang April bietet das Moor-Informationszentrum (MoorIZ) in Wanna in der zweiten Ferienwoche wieder die beliebten Filzkurse an. Am 2. April findet sowohl ein Kurs für Kinder als auch für Erwachsene statt.

Von 14.30 bis ca.16.00 Uhr können Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren frei nach dem alten Liedchen „Ich wünsch’ ich wär’ ein Huhn …“ Filzhühner basteln. Dabei wird ganz nebenbei auch interessantes Wissen über diese ausgesprochen sozialen und geselligen Tiere vermittelt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Im Anschluss, von 16.30 bis ca. 18.00 Uhr, findet der Filzkurs für Erwachsene statt. In diesem Kurs werden mit viel Engagement Meisen hergestellt. Auch hier sind keine Vorkenntnisse notwendig.

In beiden Kursen werden einfache Techniken vermittelt, die es ermöglichen, Schritt für Schritt Filztiere zu erstellen und am Ende ein schönes Ergebnis in den Händen zu halten. Die verwendete Technik nennt sich „Trockenfilzen“. Dabei wird mit einer speziellen Nadel rohe Wolle in die gewünschte Form gebracht. So entsteht in entspannter Atmosphäre kreatives Arbeiten in netter Runde.

Die Kosten für die Kurse betragen pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer jeweils 17 Euro inklusive Materialkosten. Eine verbindliche Anmeldung ist bis Mittwoch, den 1. April 2026, im MoorIZ möglich: telefonisch unter 04757 8189558 oder per E-Mail an mooriz@ahlenmoor.de. Die Kurse finden jeweils ab einer Teilnehmerzahl von 10 Personen statt.

Das Moor-Informationszentrum Ahlenmoor in Wanna bietet eine interaktive Ausstellung zur Natur- und Kulturgeschichte der Moore und gibt faszinierende Einblicke in Ökologie, Nutzung und Wandel dieser einzigartigen Landschaft. Ergänzt wird das Angebot durch einen Seminarraum, das Café-Restaurant „Torfwerk“ sowie vielfältige Exkursionen und Moorbahnfahrten.

MoorIZ
Das MoorIZ befindet sich in 21776 Wanna, Am Hohen Kopf 3.
Telefon: 04757 8189558
E-Mail: mooriz@ahlenmoor.de
Internet: www.ahlenmoor.de

 

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

