Urlaub auf Rezept – Krankenkassen fördern Präventionskurse im Thalassozentrum ahoi!
Vom 10. bis 12. Oktober 2025 bietet die Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH im Thalassozentrum ahoi! den Präventionskurs „Beweglichkeitstraining am Meer“ an. Hier treffen die wohltuende Wirkung von Thalasso auf gezielte Übungen für Stressbewältigung, Achtsamkeit und sanfte Bewegung. Das Programm legt den Fokus auf Balance, Mobilisation und Körperwahrnehmung sei es bei Atem- und Koordinationsübungen am Strand oder bei Trainingseinheiten im Kursraum. So entsteht ein ganzheitliches Erlebnis, das Körper und Geist gleichermaßen stärkt.
Badleiter Sascha Bange erklärt: „Mit dem Präventionskurs möchten wir unseren Gästen zeigen, wie eng Gesundheit, Bewegung und die Natur hier in Cuxhaven zusammengehören. Die Kombination aus der Nordseeluft, dem Thalasso-Effekt und gezielten Übungen sorgt dafür, dass die Teilnehmenden gestärkt und mit neuen Impulsen für ihren Alltag nach Hause zurückkehren.“
Da es sich um ein von den Krankenkassen zertifiziertes Präventionsangebot handelt, können die Kursgebühren anteilig erstattet werden. Nicht enthalten sind die Kosten für Anreise und Unterkunft, die von den Teilnehmenden selbst übernommen werden. Damit bleibt die Gestaltung des Aufenthalts flexibel und lässt sich ideal mit einem erholsamen Kurzurlaub an der Nordsee verbinden.
„Das Thalassozentrum ahoi! ist ein zentraler Baustein unseres Gesundheitsstandorts Cuxhaven. Mit den Präventionskursen bieten wir attraktive Möglichkeiten, die heilende Kraft des Meeres mit modernen Gesundheitskonzepten zu verbinden. Ein echter Mehrwert sowohl für unsere Gäste als auch für die Region“, betont Kurdirektor Olaf Raffel.
Wer sich für das Beweglichkeitstraining am Meer entscheidet, gönnt sich nicht nur eine Auszeit in einzigartiger Umgebung, sondern profitiert von einem Programm, das nachhaltig das Wohlbefinden steigert und wertvolle Impulse für einen gesünderen Alltag setzt. Alle Informationen zu dem Programm unter www.nordseeheilbad-cuxhaven.de
Weitere Informationen
Termin: Freitag 10. Oktober – Sonntag 12. Oktober 2025
Dauer Präventionskurs § 20 SGB V: 3 Tage mit insgesamt 8 Unterrichtseinheiten, Kurs-ID: KU-BE-5HKJNW
Kosten Präventionskurs: 99,00 EUR (Bezahlung im Kur- und Spa-Bereich des Thalassozentrums ahoi!) (ohne Übernachtung, Anreise, Verpflegung, Gästebeitrag etc.). Die Kosten für den Präventionskurs in Höhe von 99,00 EUR werden von der Krankenkasse in der Regel zwischen 75 und 100 Prozent gem. § 20 SGB V erstattet. Wichtig: Erkundigen Sie sich vor Beginn der Maßnahme bei Ihrer Krankenversicherung!
Max. Teilnehmerzahl: 12 Personen
Bitte an allen 3 Tagen mitbringen: Handtuch, wetterfeste, bequeme, sportliche Kleidung. Je ein Paar Turnschuhe für drinnen und draußen, Duschsachen, Verpflegung und Getränke.
Anmeldung für Präventionskurs unter kzd@tourismus.cuxhaven.de, telefonisch unter +49-4721-404-509 oder direkt im Kur- und Spa-Bereich des Thalassozentrum ahoi!.
„Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH
Cuxhavener Straße 92, 27476 Cuxhaven