Udo Jürgens Hommage – Sein Leben, seine Lieder

Er galt als einer der ganz großen Künstler im deutschsprachigen Raum – Udo Jürgens. Seine Lieder „Mit 66 Jahren“, „Aber bitte mit Sahne“, „Ich war noch niemals in New York“ oder „Griechischer Wein“ dürften wahrlich jedem ein Begriff sein. Doch Udo Jürgens war weitaus mehr als reiner Liedermacher – er war auch großer Entertainer. Wie kaum ein anderer schaffte er es, Schlager, Chanson, Leichtigkeit, Tiefgang, Unterhaltung und Anspruch miteinander zu verbinden. Davon können sich jetzt alle Fans und die die es noch werden wollen überzeugen. Am Freitag, 8. August treten Christoph Alexander und Markus von Hagen gemeinsam in der Bad Zwischenahner Wandelhalle auf und bieten eine Hommage an den zu früh verstorbenen Künstler. Beginn ist um 20 Uhr.Der Crossover-Tenor & Musiker Christoph Alexander stellt das Werk des außergewöhnlichen Künstlers musikalisch vor, auf seine eigene Art, ohne Udo Jürgens dabei imitieren zu wollen. Als Gastmusiker wird der Violinist Janusz Bulka das Programm bereichern. Der bekannte Münsteraner Kabarettist und Rezitator Markus von Hagen moderiert durch das Programm, sensibilisiert für die anspruchsvollen Texte und zeigt, wieviel sie von Udo Jürgens Leben widerspiegeln.Tickets sind im Vorverkauf sowie an der Abendkasse für 22 Euro, ermäßigt für 20 Euro, in der Tourist-Information oder online unter www.bad-zwischenahn-touristik.de/tickets erhältlich.Bad Zwischenahner Touristik GmbHUnter den Eichen 1826160 Bad Zwischenahn