Touristiker sehen digitale Gästekarte und Mobilitäts-Stationen als Treiber für eine smarte Destination

„Intelligent vernetzt – Denkanstöße für die smarte Destination“ - unter diesem Motto trafen sich auf Einladung der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) 200 Vertreter aus Touristik, Politik und Wirtschaft in der Kugelbake-Halle in Cuxhaven. Die Teilnehmer waren sich einig, dass der Weg zur smarten Destination vor allem über eine digitale Gästekarte, Mobilitäts-Stationen und digitale Services führt. Besonders groß war die Freude beim Park der Gärten und den Verantwortlichen des Weihnachtsmarktes im Wittmunder Wald – beide wurden mit dem Goldenen Leuchtfeuer ausgezeichnet.



Hochkarätige Vorträge und Denkanstöße für die Region



Die zum zweiten Mal organisierte Tagung war hochkarätig besetzt. Allen voran wussten die Keynotespeaker Zukunftsforscher und Stadtgeograf Dr. Stefan Carsten, Sophia Oberjakober, Geschäftsführerin des Mobilitätskonsortiums Südtirol, und Dieter van Acken als Botschafter der Tobit.Software mit wichtigen Denkanstößen für den Tourismus an der Nordsee zu begeistern.



Dr. Stefan Carsten machte deutlich, dass ein integriertes Mobilitätsangebot in Tourismusregionen derzeit noch eine Besonderheit darstellt – sich dies jedoch in Zukunft grundlegend verändern wird. „Sharing-Modelle, autonomes Fahren und vernetzte Mobilitätsstationen werden zunehmend an Bedeutung gewinnen“, so Carsten. Diese Entwicklungen seien entscheidend, um die Erreichbarkeit und Attraktivität der Region sowohl für Gäste als auch für Einheimische nachhaltig zu verbessern.



Die Nordsee als smarte Region



Neben den Vorträgen wurden die Teilnehmenden aktiv eingebunden und zu verschiedenen Themen befragt. Die zentrale Frage lautete: Was braucht es am dringendsten, damit die Nordsee eine smarte Region wird? Die Ergebnisse zeigten, dass Zusammenarbeit, Netzabdeckung, Geld, Bürokratieabbau, eine digitale Gästekarte und Mobilitäts-Stationen die wichtigsten Services sind, um die Region für den Gast und den Einheimischen zukunftsfähig aufzustellen. Die Akzeptanz der Gäste für autonomes Fahren wurde von den Teilnehmenden mit vorsichtigen 40% gesehen. Dahingegend sind über 80% der Teilnehmenden überzeugt, dass digitale Rundgänge und Avatare bei der Urlaubsplanung immer wichtiger werden.



Bereichert wurde die Tagung in der zweiten Hälfte durch Vorträge mit anschließenden Diskussionen. Carina Jahnke, Leitung Kommunikation & Leitung Fachkräfte bei der Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH, Olaf Raffel, Geschäftsführer Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH, Marion Schmitz, Stv. Tourismusdirektorin bei Arosa Tourismus, und Verena Berger, 2. Vorsitzende des BDFFA und Eigentümerin von Berger Touristik in Cuxhaven, fanden allesamt ihr Publikum zu Themen wie Arbeitskräftegewinnung, Digitalisierung, neuen Netzwerken und KI-Kampagnen.



Preisverleihung Goldenes Leuchtfeuer



Am Ende der Fachtagung wurde das Goldene Leuchtfeuer verliehen – ein Tourismus-Award, der besonders innovative und nachhaltige Projekte der Tourismusbranche an der niedersächsischen Nordsee auszeichnet.



TANO-Geschäftsführer Mario Schiefelbein zeigte sich begeistert von den insgesamt 18 Bewerbungen aus der gesamten Region und damit vier mehr als im Vorjahr: “Das zeigt uns, dass der Award bereits nach kurzer Zeit eine hohe Akzeptanz erfährt. Auch die Qualität war wieder sehr hoch, so dass wir am liebsten allen Finalisten einen Preis übergeben hätten.” Am Ende ging in der Kategorie Jurypreis das Projekt „Inklusive und barrierefreie Spielplätze im Park der Gärten“ der Park der Gärten gGmbH als Sieger durchs Ziel.



Der Gewinner des Publikumspreises ist der „Weihnachtsmarkt im Wittmunder Wald“ des Landkreises Wittmund. Der Wettbewerbsbeitrag legt einen Fokus auf die Nachhaltigkeit und Regionalität. Mit regionalen Ausstellern, umweltfreundlichem Mehrwegsystem und kreativen Angeboten für Kinder schafft der Landkreis Wittmund ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie inmitten der Natur.



Starkes Netzwerk für die Zukunft



Am Ende eines bereits nach zwei Jahren etablierten Veranstaltungsformates waren sich die Teilnehmenden einig: Mit dem NordseeTourismusTag hat die TANO wichtige Diskussionen angeregt, das regionale Netzwerk gestärkt und das Bewusstsein für smarte Destinationen geschärft.



Unterstützt wurde das Branchenevent von der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH, MK Illumination und der Die Bake Braumanufaktur.

