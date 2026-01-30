Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049901

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Tourismus-Agentur Nordsee GmbH +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Tourismus GmbH Gemeinde Dornum stellt Veranstaltungsprogramm 2026 vor

(lifePR) (Dornum, )
Auch in diesem Jahr bietet die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum über die gesamte Saison hinweg ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Von Frühjahr bis Winter finden in Dornum, Dornumersiel und Neßmersiel zahlreiche Veranstaltungen statt.

Der Start in die Veranstaltungssaison erfolgt traditionell mit dem Drachenfest Anfang Mai. Bunte Drachenbilder am Himmel und Aktionen für Familien machen das Fest jedes Jahr zu einem beliebten Auftakt für Gäste und Einheimische.

In den Sommermonaten prägen vor allem zwei feste Veranstaltungsreihen das Programm: Live am Deich in Dornumersiel sowie der Markt zum Feierabend in Dornum, der sich inzwischen bei Gästen und Einheimischen fest etabliert hat. Beide Reihen setzen auf Live-Musik von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region.

Ergänzt wird das Sommerprogramm durch weitere Events. Dazu zählt das Frühstück am Strand in Neßmersiel, das in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet und dazu einlädt, den Morgen gemeinsam direkt am Meer zu beginnen.

Neu im vergangenen Jahr war die Silent Disco, die auf große Resonanz stieß und auch in dieser Saison wieder angeboten wird. An mehreren Terminen wird an wechselnden Orten unter freiem Himmel getanzt – mit Funkkopfhörern, verschiedenen Musikkanälen und in entspannter Atmosphäre, ganz im Sinne des Freilenzens.

Weitere Veranstaltungen wie das Wanderkino in Neßmersiel oder das DLRG/NIVEA Strandfest in Dornumersiel ergänzen das Sommerprogramm.

Ein fester Höhepunkt im Jahresverlauf ist das Ritterfest zu Dornum, das in diesem Jahr bereits zum 26. Mal ausgerichtet wird. An mehreren Tagen verwandelt sich das Schlossgelände in eine mittelalterliche Kulisse mit Handwerk, Musik, Lagerleben und Ritterturnieren und zählt zu den besucherstärksten Veranstaltungen der Region.

Im Herbst folgen mit der Strohballen-Rollmeisterschaft und dem Herbst- und Lichterfest zwei weitere gesetzte Termine. Den Abschluss bildet der Weihnachtsmarkt am Schloss Dornum, die größte Veranstaltung der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum und einer der wichtigsten Veranstaltungshöhepunkte des Jahres.

Termine 2026:
  • Drachenfest in Dornumersiel: 01.–03. Mai
  • Markt zum Feierabend in Dornum: montags, 29. Juni–27. Juli & 17.-31. August
  • Live am Deich in Dornumersiel: dienstags, 30. Juni–25. August
  • DLRG/NIVEA Strandfest in Dornumersiel: 23. Juli
  • Ritterfest in Dornum: 01.–02. August & 07. – 09. August
  • Wanderkino in Neßmersiel: 23. August
  • Silent Disco: 28. Mai, 04. Juni, 27. August und 03. September
  • Strohballen-Rollmeisterschaft in Dornumersiel: 11. Oktober
  • Herbst- und Lichterfest in Dornumersiel: 21. Oktober
  • Weihnachtsmarkt am Schloss Dornum: 26.–29. November & 03.–06. Dezember
Informationen zu den Veranstaltungen: https://www.dornum.de/erlebnisse/veranstaltungen/top-events

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus GmbH Gemeinde Dornum
Hafenstraße 3
26553 Dornum
Telefon: 04933 / 91110
Fax:      04933 / 911115
Email: info@dornum.de
https://www.dornum.de/

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.