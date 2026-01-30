Tourismus GmbH Gemeinde Dornum stellt Veranstaltungsprogramm 2026 vor

Der Start in die Veranstaltungssaison erfolgt traditionell mit dem Drachenfest Anfang Mai. Bunte Drachenbilder am Himmel und Aktionen für Familien machen das Fest jedes Jahr zu einem beliebten Auftakt für Gäste und Einheimische.
In den Sommermonaten prägen vor allem zwei feste Veranstaltungsreihen das Programm: Live am Deich in Dornumersiel sowie der Markt zum Feierabend in Dornum, der sich inzwischen bei Gästen und Einheimischen fest etabliert hat. Beide Reihen setzen auf Live-Musik von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region.
Ergänzt wird das Sommerprogramm durch weitere Events. Dazu zählt das Frühstück am Strand in Neßmersiel, das in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet und dazu einlädt, den Morgen gemeinsam direkt am Meer zu beginnen.
Neu im vergangenen Jahr war die Silent Disco, die auf große Resonanz stieß und auch in dieser Saison wieder angeboten wird. An mehreren Terminen wird an wechselnden Orten unter freiem Himmel getanzt – mit Funkkopfhörern, verschiedenen Musikkanälen und in entspannter Atmosphäre, ganz im Sinne des Freilenzens.
Weitere Veranstaltungen wie das Wanderkino in Neßmersiel oder das DLRG/NIVEA Strandfest in Dornumersiel ergänzen das Sommerprogramm.
Ein fester Höhepunkt im Jahresverlauf ist das Ritterfest zu Dornum, das in diesem Jahr bereits zum 26. Mal ausgerichtet wird. An mehreren Tagen verwandelt sich das Schlossgelände in eine mittelalterliche Kulisse mit Handwerk, Musik, Lagerleben und Ritterturnieren und zählt zu den besucherstärksten Veranstaltungen der Region.
Im Herbst folgen mit der Strohballen-Rollmeisterschaft und dem Herbst- und Lichterfest zwei weitere gesetzte Termine. Den Abschluss bildet der Weihnachtsmarkt am Schloss Dornum, die größte Veranstaltung der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum und einer der wichtigsten Veranstaltungshöhepunkte des Jahres.
Termine 2026:
- Drachenfest in Dornumersiel: 01.–03. Mai
- Markt zum Feierabend in Dornum: montags, 29. Juni–27. Juli & 17.-31. August
- Live am Deich in Dornumersiel: dienstags, 30. Juni–25. August
- DLRG/NIVEA Strandfest in Dornumersiel: 23. Juli
- Ritterfest in Dornum: 01.–02. August & 07. – 09. August
- Wanderkino in Neßmersiel: 23. August
- Silent Disco: 28. Mai, 04. Juni, 27. August und 03. September
- Strohballen-Rollmeisterschaft in Dornumersiel: 11. Oktober
- Herbst- und Lichterfest in Dornumersiel: 21. Oktober
- Weihnachtsmarkt am Schloss Dornum: 26.–29. November & 03.–06. Dezember
