Tourismus GmbH Gemeinde Dornum stattet zentrale Standorte mit Defibrillatoren aus

Die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum erweitert die Erste-Hilfe-Infrastruktur an ihren touristischen Standorten. Mehrere Orte in Dornumersiel und Neßmersiel werden mit öffentlich zugänglichen Defibrillatoren ausgestattet, um Gästen und Mitarbeitenden im Notfall eine schnelle und einfache Ersthilfe zu ermöglichen.

Auf dem Campingplatz am Nordseestrand steht bereits ein Defibrillator zur Verfügung. Dieser wird zum Saisonstart vom Innenbereich der Boje an die Außenfassade verlegt, sodass er künftig jederzeit und unabhängig von Öffnungszeiten erreichbar ist.

Neu installiert wurde zudem ein weiterer Defibrillator am Reethaus am Meer in Dornumersiel. Zum Beginn der neuen Saison folgen zusätzliche Geräte an weiteren stark frequentierten Standorten der Tourismus GmbH: Im Meerwasserfreibad Dornumersiel, im Sanitärgebäude „Barke“ sowie im Indoor-Spielpark AndersWelt in Neßmersiel werden ebenfalls Defibrillatoren angebracht, um die Erreichbarkeit an publikumsintensiven Orten weiter zu erhöhen.

Mit der schrittweisen Erweiterung trägt die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum dazu bei, die Erste-Hilfe-Möglichkeiten an zentralen Standorten weiter zu verbessern. Die Geräte sind einfach zu bedienen und auch für Laien geeignet, sodass im Ernstfall wertvolle Minuten gewonnen werden können.

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

