Tourismus GmbH Dornum unterstützt Heimatverein mit Spende zum 75-jährigen Jubiläum

Anlässlich seines 75-jährigen Bestehens erhält der Heimatverein Dornum eine Spende in Höhe von 500 Euro von der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum. Damit würdigt die Tourismus GmbH das langjährige ehrenamtliche Engagement des Vereins.

Der Heimatverein betreibt unter anderem das Museum „Oma-Freese-Huus“. Mit alten Möbeln, einer historischen Küche und Werkstätten zeigt es, wie das Leben in Dornum früher aussah. Die Mitglieder sorgen mit großem Einsatz dafür, dass dieses kulturelle Erbe lebendig bleibt – sei es durch das Museum oder durch weitere Angebote rund um Heimatpflege und Geschichte.

„Das Engagement des Heimatvereins ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gemeinde – nicht nur für die Bewahrung der Geschichte, sondern auch für das kulturelle Miteinander“, betont Rolf Kopper, Geschäftsführer der Tourismus GmbH.

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

