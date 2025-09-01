Tourismus GmbH Dornum unterstützt Heimatverein mit Spende zum 75-jährigen Jubiläum
Der Heimatverein betreibt unter anderem das Museum „Oma-Freese-Huus“. Mit alten Möbeln, einer historischen Küche und Werkstätten zeigt es, wie das Leben in Dornum früher aussah. Die Mitglieder sorgen mit großem Einsatz dafür, dass dieses kulturelle Erbe lebendig bleibt – sei es durch das Museum oder durch weitere Angebote rund um Heimatpflege und Geschichte.
„Das Engagement des Heimatvereins ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gemeinde – nicht nur für die Bewahrung der Geschichte, sondern auch für das kulturelle Miteinander“, betont Rolf Kopper, Geschäftsführer der Tourismus GmbH.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus GmbH Gemeinde Dornum
Lina Caspers
Marketing
Telefon: 04933 911126
E-Mail: l.caspers@dornum.de
dornum.de