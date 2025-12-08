Tourismus-Agentur Nordsee GmbH startet mit KI-Robbe „Fiete“ den neuen Podcast „53Grad-Nordlichter“ – echte Küstenmenschen, digital erzählt

Die niedersächsische Nordseeküste bekommt eine neue Stimme: Mit dem B2C-Podcast „53Grad-Nordlichter“ bringt die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) ab sofort spannende Persönlichkeiten, authentische Geschichten und maritime Lebensart direkt in die Ohren der Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Besondere: Der Podcast-Host ist kein Mensch, sondern eine charmante, KI-generierte Robbe namens Fiete, die echte Menschen aus der Region interviewt.Nach dem erfolgreichen Start des B2B-Formats „53Grad-Navigator“ Anfang des Jahres wagt die TANO jetzt den nächsten Schritt in der digitalen Kommunikation – dieses Mal mit einem Format, das sich gezielt an Gäste und Nordsee-Fans richtet.Die erste Folge ist schon online und widmet sich der friesischen Sportart Klootschießen – einem uralten Küstenspiel, das Schnelligkeit, Kraft und Erfahrung erfordert. Gesprächspartnerin ist Femke Wilberts, die mit Leidenschaft vom Klootschießen und ihrer Verbundenheit zur Küste erzählt.Wie beim B2B-Podcast, setzt die TANO auch hier auf den kreativen Einsatz moderner KI-Tools: Titelbild, Intro, Outro und Gastgeber-Stimme wurden mithilfe Künstlicher Intelligenz entwickelt. Die redaktionelle Arbeit, der Schnitt und die Veröffentlichung liegen jedoch weiterhin in menschlicher Hand – bei Eva Forkel, Digitalisierungsmanagerin der TANO. „Mit unserem neuen Format zeigen wir, dass Technik und Tradition hervorragend zusammenpassen“, erklärt Geschäftsführer Mario Schiefelbein. „Robbe Fiete steht sinnbildlich für unsere Region: sympathisch, norddeutsch, etwas eigen – und ganz nah dran an den Menschen.“Ziel des Podcast ist es, den Gästen der niedersächsischen Nordsee auf unterhaltsame Weise Einblicke hinter die Kulissen der Küste zu geben. Ob außergewöhnliche Hobbys, regionale Feste oder inspirierende Persönlichkeiten – die „53Grad-Nordlichter“ erzählen Geschichten, die Lust auf Meer und Miteinander machen.„KI und Digitalisierung nimmt bei uns im Unternehmen einen zentralen Stellenwert ein. Wir nutzen sie zum Beispiel als Werkzeug, um kreative Ideen schneller und moderner umzusetzen“, sagt Eva Forkel. „Das Entscheidende bleibt bei den 53Grad-Nordlichtern aber der menschliche Kern – die echten Stimmen und Geschichten aus unserer Region.“Die erste Folge „Fiete trifft Femke: über Kugeln, Küste und Klootschießen“ ist ab sofort kostenlos verfügbar auf:Weitere Folgen mit spannenden Nordlichtern sind bereits in Planung.