Tagestörn mit dem Salondampfer HYDROOGRAF

Der historische ehemalige niederländische königliche Salondampfer bietet Fahrten zum Wochenende an der Jade anDas Hafenfest „Wochenende an der Jade“ in Wilhelmshaven steht bevor und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die maritime Pracht dieser Küstenstadt auf einem ganz besonderen Schiff zu erleben. Inmitten der festlichen Atmosphäre und dem pulsierenden Treiben erwartet alle Gäste ein unvergessliches Erlebnis an Bord des ehemaligen königlichen Salondampfers der Niederlande, der HYDROGRAAF.Am Samstag, den 6. Juli sowie Sonntag, den 7. Juli lädt die HYDROGRAAF jeweils von 10 – 16 Uhr zu einer exklusiven Tagestour entlang der Jadeküste ein. Während die Gäste die Seeluft in vollen Zügen genießen, stehen erfahrene Crewmitglieder bereit, um Geschichten über die reiche Historie des Schiffes zu erzählen und einen Einblick in seine königliche Vergangenheit zu gewähren.Das Stadt- und Hafenfest in Wilhelmshaven bietet eine Vielzahl von Aktivitäten und Attraktionen für Besucher jeden Alters. Von traditionellen maritimen Darbietungen bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten und Live-Unterhaltung gibt es für jeden etwas zu erleben. Und die HYDROGRAAF bietet als schwimmenden Rückzugsort die Möglichkeit, kurz dem Festtrubel zu entfliehen und eine entspannte Auszeit auf dem Wasser zu genießen.Die HYDROGRAAF ist ein Salondampfer aus dem Jahr 1910. Gebaut und vom Stapel lief sie in Rotterdam und fuhr bis 1962 für die Königlich Niederländische Marine. Aufgrund ihrer Schönheit nutzten in den 20er und 30er Jahren die Fürstinnen Emma, Wilhelmina und Juliana, spätere Königin der Niederlande, das Schiff für repräsentative Besuche auf den niederländischen Inseln. Auch Willem-Alexander, König der Niederlande, durfte man, neben vielen anderen Personen des öffentlichen Lebens, an Bord begrüßen. Die HYDROGRAAF besitzt drei Decks; Ober-, Unter- und Außendeck mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, stilvoller Bar, großen hellen Fenstern und besonderer eleganter Atmosphäre.Das Schiff kann auch von Firmen oder Gruppen für Empfänge oder Abendveranstaltungen gebucht werden.Technische Daten:Baujahr: 1910Länge über Alles: 40,5 mBreite: 6,7 mSegelfläche: 0m2Heimathafen: Weesp-AmsterdamFahrgebiete: Ijsselmeer, WattenmeerTages- und:Abendfahrtgäste: 90Weitere Informationen und Tickets unter: www.wilhelmshaven-touristik.de Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbHBanter Deich 226382 Wilhelmshaven