Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033242

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Stummfilmklassiker unter freiem Himmel: Wanderkino in Neßmersiel

(lifePR) (Neßmersiel, )
Am Sonntag, den 24. August, wird das Wanderkino erneut am Strand von Neßmersiel gastieren und ein Open-Air-Kinoerlebnis unter freiem Himmel bieten. Gäste und Einheimische können sich auf einen besonderen Abend mit Stummfilmklassikern freuen – musikalisch live begleitet und gezeigt mit historischer 16mm-Filmtechnik.

Folgende Klassiker werden präsentiert:
  • Lost and Found – Harry Langdon, 1923
  • Pat und Patachon auf hoher See – Lan Lauritzen, 1926
  • Die Babywäsche – Our Gang, 1924
  • Der Vagabund – Charlie Chaplin, 1916
  • Das Bleichgesicht – Buster Keaton, 1922
Die Filmvorführungen beginnen um 21:00 Uhr. Sitzgelegenheiten stehen vor Ort bereit, eigene Stranddecken oder Campingstühle dürfen aber gerne mitgebracht werden. Für das passende Kino-Feeling werden Getränke und frisches Popcorn angeboten. Der Eintritt ist frei.

Das Wanderkino ist weit mehr als eine gewöhnliche Kinovorführung: Mit historischer 16mm-Filmtechnik werden Stummfilme unterschiedlicher Genres projiziert – von Slapstick bis Experimentalfilm. Die Besonderheit liegt in der live gespielten musikalischen Begleitung mit verschiedenen Instrumenten. So entsteht ein einzigartiges Zusammenspiel von Bild und Ton, das jede Aufführung zu einem besonderen Erlebnis macht.

Transportiert wird das mobile Kino von einem Oldtimer-Feuerwehrfahrzeug, einem Magirus Deutz aus dem Jahr 1969. In diesem Fahrzeug sind Kino-, Ton- und Lichttechnik ebenso integriert wie Instrumente und Bestuhlung. Dadurch lässt sich nahezu jeder Ort in kürzester Zeit in ein nostalgisches Freiluftkino verwandeln – eine Hommage an die Pionierzeiten des Kinos.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus GmbH Gemeinde Dornum

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.