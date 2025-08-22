Stummfilmklassiker unter freiem Himmel: Wanderkino in Neßmersiel

Folgende Klassiker werden präsentiert:
- Lost and Found – Harry Langdon, 1923
- Pat und Patachon auf hoher See – Lan Lauritzen, 1926
- Die Babywäsche – Our Gang, 1924
- Der Vagabund – Charlie Chaplin, 1916
- Das Bleichgesicht – Buster Keaton, 1922
Das Wanderkino ist weit mehr als eine gewöhnliche Kinovorführung: Mit historischer 16mm-Filmtechnik werden Stummfilme unterschiedlicher Genres projiziert – von Slapstick bis Experimentalfilm. Die Besonderheit liegt in der live gespielten musikalischen Begleitung mit verschiedenen Instrumenten. So entsteht ein einzigartiges Zusammenspiel von Bild und Ton, das jede Aufführung zu einem besonderen Erlebnis macht.
Transportiert wird das mobile Kino von einem Oldtimer-Feuerwehrfahrzeug, einem Magirus Deutz aus dem Jahr 1969. In diesem Fahrzeug sind Kino-, Ton- und Lichttechnik ebenso integriert wie Instrumente und Bestuhlung. Dadurch lässt sich nahezu jeder Ort in kürzester Zeit in ein nostalgisches Freiluftkino verwandeln – eine Hommage an die Pionierzeiten des Kinos.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus GmbH Gemeinde Dornum