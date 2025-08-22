Stummfilmklassiker unter freiem Himmel: Wanderkino in Neßmersiel

Lost and Found – Harry Langdon, 1923

Pat und Patachon auf hoher See – Lan Lauritzen, 1926

Die Babywäsche – Our Gang, 1924

Der Vagabund – Charlie Chaplin, 1916

Das Bleichgesicht – Buster Keaton, 1922

Am Sonntag, den 24. August, wird das Wanderkino erneut am Strand von Neßmersiel gastieren und ein Open-Air-Kinoerlebnis unter freiem Himmel bieten. Gäste und Einheimische können sich auf einen besonderen Abend mit Stummfilmklassikern freuen – musikalisch live begleitet und gezeigt mit historischer 16mm-Filmtechnik.Folgende Klassiker werden präsentiert:Die Filmvorführungen beginnen um 21:00 Uhr. Sitzgelegenheiten stehen vor Ort bereit, eigene Stranddecken oder Campingstühle dürfen aber gerne mitgebracht werden. Für das passende Kino-Feeling werden Getränke und frisches Popcorn angeboten. Der Eintritt ist frei.Das Wanderkino ist weit mehr als eine gewöhnliche Kinovorführung: Mit historischer 16mm-Filmtechnik werden Stummfilme unterschiedlicher Genres projiziert – von Slapstick bis Experimentalfilm. Die Besonderheit liegt in der live gespielten musikalischen Begleitung mit verschiedenen Instrumenten. So entsteht ein einzigartiges Zusammenspiel von Bild und Ton, das jede Aufführung zu einem besonderen Erlebnis macht.Transportiert wird das mobile Kino von einem Oldtimer-Feuerwehrfahrzeug, einem Magirus Deutz aus dem Jahr 1969. In diesem Fahrzeug sind Kino-, Ton- und Lichttechnik ebenso integriert wie Instrumente und Bestuhlung. Dadurch lässt sich nahezu jeder Ort in kürzester Zeit in ein nostalgisches Freiluftkino verwandeln – eine Hommage an die Pionierzeiten des Kinos.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Tourismus GmbH Gemeinde Dornum