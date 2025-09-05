Streetfood Festival Greetsiel – 12. bis 14. September 2025

Bühnenprogramm & Entertainment
Neben den Gaumenfreuden sorgt ein abwechslungsreiches Musik- und Showprogramm für Stimmung:
- Freitag & Samstag: DJ Manolo mit den aktuellen Charts.
- Freitag: Saxofonist Hauke Quaer und Sängerin Marie Franka Zielinski mit soulig-rockigen Klängen.
- Samstag: Das Pop-Duo HOPE mit deutschen und englischen Songs.
- Sonntag: Zauberer Tim Jantzen begeistert die kleinen Gäste, während DJ Toddy die besten Hits auflegt.
Auch für die jüngsten Besucher ist gesorgt: Eine große Kids Area mit Hüpfburg und Spielangeboten lädt zum Toben ein.
Eintritt frei!
Das Festival wird von Boese Events in Kooperation mit der Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel organisiert. Veranstalter Maik Böse rechnet bei gutem Wetter mit mehreren tausend Besuchern. Ein Fest für alle Sinne – ob mit Freunden, Familie oder einfach als Genießer: Das Streetfood Festival in Greetsiel verspricht ein unvergessliches Wochenende.
Ort: Parkplatz Ankerstraße, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Zeiten:
- Freitag, 12.09.: 16 – 20 Uhr
- Samstag, 13.09.: 12 – 20 Uhr
- Sonntag, 14.09.: 12 – 18 Uhr
Attraktionen: 20 Food-Trucks
Special: Familien- und Kindertag am Sonntag
