Straßenkunst trifft Inselflair: Juist verwandelt sich in eine bunte Bühne

Am 25. und 26. August 2025 verwandelt sich Juist in eine lebendige Freiluftbühne: Beim großen Straßenkunstfestival erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm aus Artistik, Musik, Jonglage, Comedy und Poesie. Internationale Straßenkünstlerinnen und -künstler bringen ihre ganz eigene Magie mit auf die autofreie Insel und verwandeln Promenaden, Plätze und Strandzugänge in kreative Erlebnisorte.Mit dabei sind u. a. hochkarätige Akteurinnen und Akteure aus verschiedenen Ländern, die mit ihrem Können großes Staunen hervorrufen und für beste Unterhaltung sorgen. Das Line-up 2025 verspricht eindrucksvolle Auftritte von:, der mit rasanten Diabolo-Künsten und charmanter Moderation begeistert, der mit spektakulärer Feuerartistik die Nacht zum Leuchten bringt, ein Duo mit mitreißender Clownerie, Akrobatik und Theaterkunst, die mit Breakdance, Beatbox und Streetshow-Energie das Publikum mitreißenOb eindrucksvolle Akrobatik, mitreißende Musik oder poetische Improvisation – das Festival bietet Raum für spontane Begegnungen zwischen Kunst und Publikum.Die Auftritte finden im öffentlichen Raum statt und sind für alle frei zugänglich. Ganz im Sinne traditioneller Straßenkunst bitten die Künstlerinnen und Künstler im Anschluss um eine freiwillige Hutgage.Alle Informationen zum Straßenkunstfestival 2025 finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/strassenkunstfestival-inselzauber „Juist als Inspirationsort für Kunst und Kultur“: Juist bietet mit seiner besonderen Atmosphäre, der Ruhe und der unmittelbaren Nähe zur Natur den idealen Rahmen für dieses Festival. Wo keine Autos fahren und die Wege zu Fuß oder per Rad zur Entschleunigung einladen, kann Kunst unmittelbar und ungestört wirken. Das Straßenkunstfestival ist Ausdruck der lebendigen Kulturlandschaft, die die Insel jedes Jahr mit einem vielfältigen Programm bereichert.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung JuistTel.: 04935 809 855E-Mail: pr@juist.de