Starker Auftritt in Wien: Deutsche Nordsee begeistert mit Küstenurlaub und Radreisetipps

Starker Andrang am Nordsee-Stand auf der Ferien-Messe Wien: Besonders gefragt sind derzeit Rad- und Campingangebote sowie Reisen auf die Inseln und entlang der Küste. Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) präsentiert dort gemeinsam mit der Nordsee-Tourismus-Service GmbH (NTS) die Deutsche Nordsee als vielseitiges Reiseziel für Erholung, Naturerlebnisse und aktive Urlaubsgestaltung. Ziel ist es, die Region im deutschsprachigen Ausland als attraktive Ganzjahresdestination zu positionieren.



Auf den internationalen Reisemessen – auf der Ferien-Messe Wien (15.–18. Januar 2026) und der FESPO Zürich (29. Januar – 1. Februar 2026) – steht die gesamte deutsche Nordseeküste im Fokus reisefreudiger Gäste aus Österreich und der Schweiz. Beide Länder gelten als wachstumsstarke Auslandsmärkte mit hoher Affinität zu naturnahen und qualitätsorientierten Reiseformen. Der gemeinsame Standauftritt der TANO mit Partnerorten der niedersächsischen Küste und des NordseeTourismus-Service mit Partnerorten aus Schleswig-Holstein vermittelt ein authentisches und geschlossenes Bild der Region. Präsentiert wird diese als vielseitiges Reiseziel für Erholung, Naturerlebnisse und aktive Urlaubsgestaltung.



Aufmerksamkeit durch starken gemeinsamen Auftritt



Ein aufmerksamkeitsstarker, maritimer Standauftritt mit einem echten, maßstabsgetreuen Kutter sorgt für hohe Sichtbarkeit und bietet den Rahmen für zahlreiche Gespräche. Im persönlichen Austausch informiert das Messeteam über das breite Angebot entlang des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer. Die zahlreichen Gespräche zeigen deutlich, dass die Nordsee-Region als naturnahes, aktives und gesundheitsorientiertes Reiseziel großes Interesse im Ausland weckt. Das Design des Messestandes trägt dazu bei, das typische Nordseegefühl direkt auf die Messe zu transportieren und die Region emotional erlebbar zu machen.



Hohe Nachfrage nach Aktiv- und Küstenurlaub



Die Nachfrage in Wien zeigt deutlich: Besonders beliebt sind Radfahren, Camping und klassische Küstenaufenthalte – Angebote, mit denen sich die Nordsee im internationalen Wettbewerb erfolgreich positioniert. Diese Nachfrageschwerpunkte unterstreichen die Relevanz naturnaher und aktiver Reiseangebote, mit denen sich die Nordsee-Region im internationalen Wettbewerb erfolgreich positionieren kann. Positiv wahrgenommen wird zudem das gemäßigte Klima an der Nordsee, das auch in den Sommermonaten angenehme Temperaturen bietet und sich deutlich von heißen Urlaubszielen im Süden abhebt.



Positive Impulse für Nachfrage und touristische Wertschöpfung



Mario Schiefelbein, Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH, bewertet die Messeauftritte als wichtigen Baustein, um Vertrauen bei den potenziellen Gästen aufzubauen und die Region langfristig zu positionieren: „Die hohe Gesprächsqualität und das konkrete Interesse aus Österreich und der Schweiz zeigen, dass die Deutsche Nordsee als Reiseziel auch international stark nachgefragt ist. Besonders geschätzt wird die Kombination aus frischer Seeluft, Weite, die Natur und das gesunde Klima – Eigenschaften, die die Nordsee einzigartig machen.“



Stärkung und Ausblick



Mit der Präsenz auf den internationalen Reisemessen stärken die Tourismus-Agentur Nordsee und der Nordsee-Tourismus-Service die Sichtbarkeit der Deutschen Nordsee in Österreich und der Schweiz als relevante Auslandsmärkte. Der bisherige Messeverlauf in Wien bestätigt den eingeschlagenen Kurs, die Nordsee-Region als ganzjährig attraktives Reiseziel weiter zu etablieren, die Bekanntheit der Region auszubauen und neue Märkte gezielt anzusprechen. Nach dem Auftritt in Wien folgt Ende Januar die Teilnahme an der Reisemesse FESPO in Zürich – ein weiterer wichtiger Schritt, um die Präsenz im Alpenraum auszubauen.





