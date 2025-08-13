Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032432

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Stadtschreiber Alexander Häusser in Otterndorf | 625 Jahre Stadt Otterndorf

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Im Jubiläumsjahr „625 Jahre Stadt Otterndorf“ kehrt der Hamburger Autor und Drehbuchautor Alexander Häusser an einen für ihn besonderen Ort zurück: das Gartenhaus am Süderwall. Bereits 2012 war Häusser als Stadtschreiber in Otterndorf zu Gast, nun residiert er erneut für vier Wochen in der Stadt an der Medem.

Alexander Häusser wurde 1960 in Reutlingen geboren. Er studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte an der Universität Tübingen sowie Rhetorik bei Walter Jens. Seit 1990 lebt er mit seiner Familie als freier Schriftsteller und Drehbuchautor in Hamburg und ist Vorsitzender des Literaturzentrums Hamburg. Sein literarisches Werk umfasst Erzählungen und Romane, darunter Karnstedt verschwindet (2007), den SPIEGEL Online als „einen der ergreifendsten Romane der letzten Jahre“ bezeichnete. Seine Erzählung Zeppelin! wurde erfolgreich verfilmt und bundesweit im Kino gezeigt. Neben seiner Arbeit für Rundfunk, Fernsehen und Kino ist Häusser regelmäßig mit inszenierten Lesungen unterwegs. Für sein Schaffen wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen und Stipendien geehrt. Im August 2019 erschien sein jüngster Roman Noch alle Zeit im Pendragon-Verlag.

Im Rahmen der „Nacht der Kultur“ am 29. August 2025 wird Alexander Häusser um 21 Uhr im Johann-Heinrich-Voß-Literaturmuseum zu erleben sein. Im Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Dr. Kerstin von Schwerin gibt er Einblicke in seine Arbeit und sein Schreiben.

Mit dem Aufenthalt von Alexander Häusser setzt sich die Reihe literarischer Gastaufenthalte im Gartenhaus am Süderwall fort, bei der im Laufe des Jubiläumsjahres insgesamt fünf ehemalige Stadtschreiberinnen und Stadtschreiber Otterndorf besuchen und die literarische Szene der Stadt bereichern.

Alexander Häusser ist jederzeit ansprechbar und freut sich über einen Kontakt zur regionalen Presse:

Mobil: 0173 45 77 962 | Mail: mail@alexanderhaeusser.de 

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.