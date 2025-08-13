Stadtschreiber Alexander Häusser in Otterndorf | 625 Jahre Stadt Otterndorf
Alexander Häusser wurde 1960 in Reutlingen geboren. Er studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte an der Universität Tübingen sowie Rhetorik bei Walter Jens. Seit 1990 lebt er mit seiner Familie als freier Schriftsteller und Drehbuchautor in Hamburg und ist Vorsitzender des Literaturzentrums Hamburg. Sein literarisches Werk umfasst Erzählungen und Romane, darunter Karnstedt verschwindet (2007), den SPIEGEL Online als „einen der ergreifendsten Romane der letzten Jahre“ bezeichnete. Seine Erzählung Zeppelin! wurde erfolgreich verfilmt und bundesweit im Kino gezeigt. Neben seiner Arbeit für Rundfunk, Fernsehen und Kino ist Häusser regelmäßig mit inszenierten Lesungen unterwegs. Für sein Schaffen wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen und Stipendien geehrt. Im August 2019 erschien sein jüngster Roman Noch alle Zeit im Pendragon-Verlag.
Im Rahmen der „Nacht der Kultur“ am 29. August 2025 wird Alexander Häusser um 21 Uhr im Johann-Heinrich-Voß-Literaturmuseum zu erleben sein. Im Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Dr. Kerstin von Schwerin gibt er Einblicke in seine Arbeit und sein Schreiben.
Mit dem Aufenthalt von Alexander Häusser setzt sich die Reihe literarischer Gastaufenthalte im Gartenhaus am Süderwall fort, bei der im Laufe des Jubiläumsjahres insgesamt fünf ehemalige Stadtschreiberinnen und Stadtschreiber Otterndorf besuchen und die literarische Szene der Stadt bereichern.
Alexander Häusser ist jederzeit ansprechbar und freut sich über einen Kontakt zur regionalen Presse:
Mobil: 0173 45 77 962 | Mail: mail@alexanderhaeusser.de
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf