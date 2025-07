Sommerabend am Meer: Stefanie Heinzmann live in der Grimmershörnbucht

Der Sommerabend am Meer in Cuxhaven steht wieder vor der Tür, ein Ereignis, das alljährlich tausende Besucherinnen und Besucher aus nah und fern an die Nordseeküste lockt. Die stimmungsvolle Kulisse der Grimmershörnbucht, geschmückt mit liebevoll dekorierten Strandkörben und Picknickdecken, bildet den perfekten Rahmen für ein Open-Air-Erlebnis der besonderen Art. „Der Sommerabend am Meer ist ein echtes Sommerhighlight in Cuxhaven, “so Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. “Er verbindet Musik, Natur und Gemeinschaft auf einzigartige Weise. Die besondere Atmosphäre in der Grimmershörnbucht begeistert jedes Jahr Gäste und Einheimische gleichermaßen”.Der Auftakt zur großen Buchtparty beginnt am Freitag um 19:00 Uhr mit dem Warm‑Up-Programm auf der Fährhafen‑Bühne. Lokale Highlights wie Docks 2850 mit Deutschrock aus Bremerhaven und Mr. POLICE, die ultimative Tribute‑Band zu The Police & Sting, sorgen bis etwa 22:00 Uhr für gute Stimmung. Der Eintritt ist wie immer frei.Das Bühnenprogramm am Samstag startet um 18 Uhr auf der Deichbühne mit ffn-Moderator Rouven Rintelmann und DJ Tony. Im Anschluss spielen die Music Monks ihre Tribute Show an SEEED und Peter Fox um 19:00 Uhr. Um 21:30 Uhr erwartet die Gäste ein besonderer Höhepunkt, präsentiert von Radio ffn: Die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann wird mit ihrer kraftvollen Stimme und einer Mischung aus Soul, Pop und Rock begeistern. Bekannt für ihre mitreißenden Live-Auftritte und ihre ausdrucksstarke Bühnenpräsenz, sorgt sie garantiert für unvergessliche Momente, umsonst und draußen.Auf der Fährhafen-Bühne spielt die Band Reckless um 18:00 Uhr eine Bryan Adams Tribute-Show. Um 20:30 Uhr liefert die Dortmunder Kellerband eine energiegeladene Rock-Cover-Vorstellung. Zwischen den Künstlershows bringt DJ Teo mit seinen Sets Abwechslung in das Programm.Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderprogramm, das Spiel und Spaß garantiert. Von 18:00 bis 20:00 Uhr sorgt das Fun Team der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH mit Kinderschminken und Glitzertattoos für strahlende Augen.Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gibt es ein vielfältiges Gastronomieangebot mit kulinarischen Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken.Der krönende Abschluss des Abends ist die Pyro- und Lasershow, die den Nachthimmel über der Grimmershörnbucht in spektakulären Farben erstrahlen lässt.19:00 Uhr: Docks 2850 (Rock aus Bremerhaven und dem Cuxland)20:15 Uhr: Mr Police (Police Tribute aus Cuxhaven)22:00 Uhr: Ende der Veranstaltung18:00 Uhr: Rouven Rintelmann (Radio ffn) mit DJ Tony19:00 Uhr: Music Monks (SEEED & Peter Fox Tribute)21:30 Uhr: Stefanie Heinzmann präsentiert von ffn22:30 Rouven Rintelmann & DJ Tony18:00 Uhr: Reckless (Bryan Adams Tribute)20:00 : DJ Teo20:30 Uhr: Die Kellerband (Rock‑Covers von Bon Jovi, U2 etc.)22:30 Uhr Pyro- und Lasershow über der Grimmershörnbucht22:45 Uhr: DJ Teo00:00 Uhr: Ende der VeranstaltungDa rund um die Grimmershörnbucht nur wenig Parkplätze zur Verfügung stehen, wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad empfohlen. Fahrradparkplätze sind ausreichend auf dem Schulhof der Wichernschule vorhanden. Parkplätze für Gäste mit Beeinträchtigungen stehen begrenzt in der Batteriestraße zur Verfügung. Für die Anreise mit der Bahn bestehen zwischen Hamburg und Cuxhaven stündliche Direktverbindungen nach Fahrplan. Auch aus Richtung Bremen reist man bequem mit der Nordseebahn über Bremerhaven an.Für den Sommerabend am Meer bieten die Start Unterelbe und die KVG Stade in Partnerschaft mit der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH spezielle Sonderfahrten an. So fährt ein zusätzlicher Zug der Start Unterelbe um 23:40 Uhr ab Cuxhaven Bahnhof in Richtung Stade. Dort besteht Anschluss an die S-Bahn-Linie S3 mit Ankunft in Hamburg Hauptbahnhof um 00:36 Uhr.Für eine entspannte Rückfahrt zum Bahnhof sorgen kostenfreie Shuttlebusse der KVG Stade. Sie stehen ab 23:00 Uhr an der Haltestelle Fährhafen und bringen die Gäste um 23:15 Uhr ohne Zwischenhalt zum Bahnhof Cuxhaven/ZOB.Alle Informationen und das komplette Programm unter www.nordseeheilbad-cuxhaven.de Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Katharina Ziersch(Presse und Öffentlichkeitsarbeit)Cuxhavener Straße 92, 27476 CuxhavenTelefon: +49(4721) 404126Mobil: +49(160) 94845646E-Mail: ziersch@tourismus.cuxhaven.de Web: www.nordseeheilbad-cuxhaven.de