Schattenspender für Spiekeroog: Pflanzaktion des Nordsee-Reisepasses stärkt Klimaanpassung auf der Ostfriesischen Insel
Bereits in den letzten Jahren konnten durch die Erlöse des Nordsee-Reisepasses verschiedene Pflanz- und Umweltmaßnahmen in der niedersächsischen Nordsee-Region umgesetzt werden. Dazu zählen unter anderem Baumpflanzungen und Begrünungsprojekte in mehreren Orten, die zur Verbesserung des Mikroklimas und zur ökologischen Aufwertung beitragen.
Mit der erfolgreichen Umsetzung auf Spiekeroog wurde nun der Startschuss für weitere Pflanzaktionen im Jahr 2026 gegeben. Im Fokus standen die stark frequentierten Spielbereiche „Melksett“ und „Bahnhof“ im Westen der Ostfriesischen Insel. Hier sorgen künftig vier großkronige Bäume, wie u.a. eine Ulme und ein Feldahorn mit einer Stammhöhe von rund sechs bis sieben Metern für Schatten, um beispielsweise spielende Kinder und ihre Begleitpersonen vor starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Einer der Bäume beschattet die vorhandene Sitzgruppe mit Tisch.
Zusätzlich wurde eine Wildblumenwiese angelegt, die nicht nur ökologisch wertvoll ist, sondern auch einen neuen Treffpunkt im Bereich der Spiekerooger Museumspferdebahn schafft. Eine Sitzbank wird diesen Ort künftig ergänzen und zum Verweilen einladen. Ziel ist es, Aufenthaltsräume auch in heißen Sommermonaten attraktiver und nutzbarer zu gestalten sowie die Biodiversität auf der Insel zu fördern.
„Für uns ist entscheidend, dass aus den Beiträgen unserer Gäste und Einheimischen konkret etwas vor Ort entsteht. Gemeinsam mit der Nordseebad Spiekeroog GmbH und der Gemeinde Spiekeroog wird sichtbar, wie aus vielen kleinen Beiträgen ein echter Mehrwert für die Region wächst. Genau das macht dieses Projekt für die TANO besonders wertvoll“, betont Jonas Hinrichs, Projektmanager im Destinationsmanagement der TANO, der die Pflanzaktionen plant und vor Ort begleitet.
Bereits im Herbst dieses Jahres sind weitere Klimaanpassungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes „Nordsee-Reisepass“ in der Regio3n geplant.
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