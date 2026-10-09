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Samtgemeinde Land Hadeln: Zweitägiger Praxisworkshop im MoorIZ

Wenn Pilze unter dem Mikroskop ihre Geheimnisse preisgeben

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Ein Pilz lässt sich nicht immer allein an seiner Form, Farbe oder seinem Geruch bestimmen. Manchmal braucht es einen genaueren Blick – bis hinunter in den Mikrometerbereich. Häufig sind es mikroskopisch kleine Merkmale wie Sporen, Basidien, Zystiden, Asci oder Paraphysen, die wichtige Hinweise liefern. Wie diese Merkmale sichtbar gemacht und für die Pilzbestimmung genutzt werden können, vermittelt ein zweitägiger Mikroskopier-Kurs am 31. Oktober und 1. November 2026 im MoorInformationsZentrum Ahlenmoor.

An beiden Kurstagen erhalten die Teilnehmenden eine praxisorientierte Einführung in die Pilzmikroskopie. Dabei geht es unter anderem um die Frage, welche Mikroskope für die Untersuchung von Pilzen geeignet sind und wie mit ihnen gearbeitet wird. Außerdem wird vermittelt, welche Mikromerkmale für die Bestimmung relevant sind, wo sie zu finden sind und wie aussagekräftige Präparate für die mikroskopische Untersuchung angefertigt werden.

Das erlernte Wissen wird praktisch angewendet. Bei einer Exkursion vor Ort werden Pilze gesammelt, die anschließend untersucht und bestimmt werden. Mikroskope und das notwendige Präparationsmaterial werden zur Verfügung gestellt. Wer über ein eigenes Mikroskop verfügt, kann dieses gerne mitbringen.

Geleitet wird der Kurs von Dr. Guido Schimm, Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM). Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Pilzmikroskopie, gibt Einsteigerkurse und veranstaltet regelmäßig Pilzmikroskopie-Abende.

Der Kurs findet am Samstag, 31. Oktober 2026, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 1. November 2026, von 9 bis 17 Uhr im MoorInformationsZentrum Ahlenmoor, Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna, statt. Im Teilnahmebeitrag von 150 Euro sind an beiden Tagen das Mittagessen sowie jeweils ein Soft- oder Heißgetränk im Café-Restaurant Torfwerk enthalten.

Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Personen begrenzt. Der Kurs findet ab sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Eine Anmeldung ist erforderlich und telefonisch unter 04757 8189558 oder per E-Mail an mooriz@ahlenmoor.de möglich.

Weitere Informationen zum Kurs und zum MoorInformationsZentrum Ahlenmoor gibt es auf www.ahlenmoor.de.

Das MoorIZ selber bietet spannende Einblicke in den Naturraum der Moore. Eine Ausstellung vermittelt Wissenswertes über diesen Lebensraum. Ein besonderes Erlebnis sind die Fahrten mit der Moorbahn, die direkt in das Moor führen.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Michael Johnen
Teamleitung Tourismus

Telefon:  04751 - 91 91 46
michael.johnen@land.hadeln.de

Samtgemeinde Land Hadeln
Marktstraße 21
21762 Otterndorf

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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