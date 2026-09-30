Samtgemeinde Land Hadeln: O’zapft is! Mini-Wiesn am 11. Oktober in Ihlienworth | 11 bis 14 Uhr wird vor der Alten Meierei, Hauptstraße 40

Zünftige Musik, bayrische Schmankerl und ein kühles Bier: Am Sonntag, den 11. Oktober, lädt der Land Hadeln hilft wieder zur Mini-Wiesn nach Ihlienworth ein. Von 11 bis 14 Uhr wird vor der Alten Meierei, Hauptstraße 40, gemeinsam gefeiert.Für die passende musikalische Stimmung sorgt Cuxland Brass mit Live-Musik und zünftigen Blasmusikklängen. Auch kulinarisch steht die Mini-Wiesn ganz im Zeichen bayerischer Tradition: Neben Spatenbier gibt es unter anderem Leberkäse, Bratwurst und Brezeln.Die Mini-Wiesn ist inzwischen zu einer beliebten Veranstaltung in Ihlienworth geworden und bietet Gelegenheit, mit Familie, Freunden, Nachbarn und Bekannten einen geselligen Sonntag zu verbringen. Bei Musik, Essen und Getränken darf geschunkelt, gelacht und gemeinsam gefeiert werden.Mit der Veranstaltung verbindet Land Hadeln hilft Geselligkeit mit einem guten Zweck. Als gemeinnütziger Verein setzt sich Land Hadeln hilft für die Unterstützung von Menschen und Projekten in der Region ein. Die Einnahmen der Mini-Wiesn fließen in die Vereinsarbeit und kommen damit sozialen Zwecken zugute.Sonntag, 11. Oktober 2026, 11 bis 14 UhrAlte Meierei, Hauptstraße 40, 21775 IhlienworthDer Eintritt ist frei.Land Hadeln hilft freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher und auf einen fröhlichen, geselligen Wiesn-Sonntag in Ihlienworth.Kunst- und KulturwissenschaftlerinStadt OtterndorfKulturbüroWallstraße 12 | 21762 OtterndorfT 04751 919 102 | M 0173 2059 469KulturLandHadeln – Kulturnetzwerk der Samtgemeinde Land Hadeln