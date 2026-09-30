Samtgemeinde Land Hadeln: O’zapft is! Mini-Wiesn am 11. Oktober in Ihlienworth | 11 bis 14 Uhr wird vor der Alten Meierei, Hauptstraße 40
Für die passende musikalische Stimmung sorgt Cuxland Brass mit Live-Musik und zünftigen Blasmusikklängen. Auch kulinarisch steht die Mini-Wiesn ganz im Zeichen bayerischer Tradition: Neben Spatenbier gibt es unter anderem Leberkäse, Bratwurst und Brezeln.
Die Mini-Wiesn ist inzwischen zu einer beliebten Veranstaltung in Ihlienworth geworden und bietet Gelegenheit, mit Familie, Freunden, Nachbarn und Bekannten einen geselligen Sonntag zu verbringen. Bei Musik, Essen und Getränken darf geschunkelt, gelacht und gemeinsam gefeiert werden.
Mit der Veranstaltung verbindet Land Hadeln hilft Geselligkeit mit einem guten Zweck. Als gemeinnütziger Verein setzt sich Land Hadeln hilft für die Unterstützung von Menschen und Projekten in der Region ein. Die Einnahmen der Mini-Wiesn fließen in die Vereinsarbeit und kommen damit sozialen Zwecken zugute.
Mini-Wiesn 2026
Sonntag, 11. Oktober 2026, 11 bis 14 Uhr
Alte Meierei, Hauptstraße 40, 21775 Ihlienworth
Der Eintritt ist frei.
Land Hadeln hilft freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher und auf einen fröhlichen, geselligen Wiesn-Sonntag in Ihlienworth.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
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