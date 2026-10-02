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Samtgemeinde Land Hadeln: Kunstwerkstatt für Kinder in den Herbstferien

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Kreativ werden, ausprobieren und eigene Kunstwerke gestalten: In den Herbstferien lädt die Künstlerin Marita Schlicker Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren zu zwei abwechslungsreichen Kunstwerkstätten in die Stadtscheune Otterndorf ein. In Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt Otterndorf können die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter professioneller Anleitung verschiedene Techniken kennenlernen und mit unterschiedlichen Materialien experimentieren.

Im ersten Kurs am Dienstag, 13. Oktober, und Mittwoch, 14. Oktober 2026, jeweils von 10 bis 12 Uhr dreht sich alles um „Farben und Formen“. Auf den Spuren des berühmten Künstlers Wassily Kandinsky entstehen fantasievolle Bilder. Die Kinder können mit Farben und Formen experimentieren und dabei ihre eigenen Ideen kreativ umsetzen.

Eine Woche später, am Dienstag, 20. Oktober, und Mittwoch, 21. Oktober 2026, jeweils von 10 bis 12 Uhr, steht das Thema „Naturmobiles“ auf dem Programm. Aus verschiedenen Naturmaterialien gestalten die Kinder individuelle Mobiles und verbinden dabei kreatives Gestalten mit den Formen und Farben der Natur.

Die Teilnehmerzahl ist für beide Kurse auf mindestens 5 und maximal 10 Kinder begrenzt. Die Mindestteilnehmerzahl muss erreicht werden, damit der jeweilige Kurs stattfinden kann. Die Teilnahme kostet 25 Euro pro Kurs (zwei Tage), inklusive Material. Die Kursgebühr ist zu Beginn des jeweiligen Kurses zu entrichten.

Für den Kurs „Farben und Formen“ ist eine Anmeldung bis zum 12. Oktober, für den Kurs „Naturmobiles“ bis zum 19. Oktober 2026 möglich.

Veranstaltungsort ist die Stadtscheune, Sackstraße 4 in Otterndorf.

Anmeldungen und weitere Informationen bei:

Marita Schlicker
Mobil: 01578 7317239

Bitte einen Kittel oder alte Kleidung mitbringen. Auch ein Getränk sollte nicht fehlen.

Die Herbstferienwerkstatt bietet Kindern die Gelegenheit, kreativ zu werden, Neues auszuprobieren und mit viel Freude eigene Kunstwerke zu gestalten.

Ich möchte Sie herzlich bitten, die Anlagen redaktionell zu verwenden.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Kunst- und Kulturwissenschaftlerin
Stadt Otterndorf
Kulturbüro
Wallstraße 12 | 21762 Otterndorf
T 04751 919 102 | M 0173 2059 469
kultur@otterndorf.de | julia.heuer@otterndorf.de |http://www.otterndorf.de 

KulturLandHadeln – Kulturnetzwerk der Samtgemeinde Land Hadeln
kultur@otterndorf.de |https://www.kulturlandhadeln.de/

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