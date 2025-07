Ritterfest in Dornum – Eine Zeitreise ins Mittelalter

Dornum feiert ein Jubiläum der besonderen Art: Zumlädt das beliebtezu einer Reise in vergangene Zeiten ein. An den Wochenendenundverwandelt sich das idyllische Schlossareal erneut in einen lebendigen Schauplatz mittelalterlicher Geschichte. Veranstaltet von, dem Vereinund der, erwartet Besucher*innen ein einzigartiges Erlebnis aus Spektakel, Kultur und gelebter Historie –vom Feinsten.Auf dem Schlosshof herrscht reges Markttreiben.zeigen ihre Kunst: Der Schmied bearbeitet das Eisen am offenen Feuer, Filzerin und Schneiderin fertigen Gewänder nach mittelalterlichem Vorbild, der Steinmetz gestaltet kunstvolle Figuren, Korbflechter und Holzschnitzer und Silberschmiede fertigen Gebrauchsgegenstände und Zierrat für Heim und Kemenate.Zwischenduftet es nach Speisen aus alter Rezeptur – hier wird niemand hungrig bleiben oder gar das Halsloch austrocknen.unterhalten das Publikum mit ihren Künsten: ob auf der Bühne oder mitten im Marktgeschehen. Wer mag, kann sich beim Reimeschmieden der Scholaren einbringen oder staunen, wie die Gaukler mit Keulen und Flammen die Schwerkraft überlisten. Die Hitparade der Gassenhauer des Mittelalters spielen die Musikanten von der Bühne. Hier wird getanzt und gefeiert.Für die Besucherkinder gibt es reichlich zu erleben und zu probieren – denn bei mittelalterlichen Spielen werden die digitalen Geräte gewiss zur Seite gelegt – Kraft und Geschicklichkeit ist gefragt beim Tjostschlagen, Ballwurf, Kugelschubsen und Rinkelwerfen und vielerlei andern Spielen. Bei der Schatzsuche gilt es, das Rätsel um die Schatzkammer des Häuptlings zu lösen – und einen Preis zu erringen.Hinter dem Schloss erstreckt sich eine weitläufige– hier schlagenihre Lager auf. Besucher*innen erleben hautnah den Alltag des Mittelalters: Vom Kochen über das Handwerk bis hin zur Waffenschau wird das Leben vergangener Jahrhunderte wahrhaftig lebendig.Ein besonderes Highlight ist die, die die Kunst der Jagd mit Vögeln, „“, demonstrieren. Es fliegen nicht nur die Falken, auch Eulen und ein Adler sind zu bestaunen und viel Wissenswertes gibt es zu erfahren über die Beizjagd des Mittelalters am Hof Friedrich II..Wenn schließlich zumhoch zu Ross gerufen wird, ist Spannung garantiert – wer wird der Sieger des Waffengangs am heutigen Tag? Der Schlossherr Häuptling Hicko Kakena lädt zur Einweihung seines Schlosses die besten Ritter des Landes zum großen Turnier.Beim Lanzengang mit der Waffe und beim waghalsigen Ritt bei den Exercicien der Geschicklichkeiten müssen sich die Ritter messen. Möge der Beste siegen!Gänsehaut ist garantiert, wenn an den Samstagabenden mit Einbruch der Dämmerung derbeginnt: Der Pestkarren rumpelt über den Platz, begleitet von Wachen, Pestärzten, Mönchen und Geißlern. Eine eindrucksvolle Inszenierung, die das düstere Kapitel der mittelalterlichen Pestzeit thematisiert – eindringlich, aber nicht ohne Hoffnung: Mitfindet der Abend ein beeindruckendes Ende.Zu einemwerden am Freitag ab Glockenschlag Vier die Tore zum Schloss geöffnet. Eine Reise in die Welten der Mythen und Legenden ist das gesetzte Thema: Die Handwerker haben ihre Stände verwandelt und dekoriert, um die Wesen der Anderswelt zum Abend zu empfangen. So Einiges scheint verwandelt an diesem Tagund die nicht so lichtscheuen Elfen tanzen schon am Nachmittag auf der Handwerkerwiese. Zum Abend werden unzählige Oleanten und Fackeln entzündet und die Elemente werden am Schloss beschworen. Bocksfüßige Satyre, Trolle und Feuerwesen, Wassernymphen und Lichtelfen erscheinen zu einem fulminanten Spektakel aus Licht und Feuer – und es gilt für die Besucher, nicht stehenzubleiben, sondern das Schloss zu umrunden, um sich nicht in der Anderswelt der Magie zu verlieren …. Wohl dem, der eine Laterne mit sich führt, um stets die Wege zu finden.Lust auf mehr Mittelalter und auf selbst Hand anlegen in einer historischen Werkstatt? Die Handwerker öffnen unter der Woche für interessierte Besucher, die sich für einen Workshop anmelden können, um ein handwerkliches Produkt zu erstellen.Von Buchbinden bis Scriptorium über Schreinern, Löffelschnitzen und töpfern, Holzschuhherstellung und Flötenbau reichen die angebotenen Kurse, zu denen sich Interessierte zur Zeit auf der Seite von ArsVivendi e.V. anmelden können. Mittelalterliche Entschleunigung in den Ferien ist hier das Angebot – neben den Wochenenden bei der großen Veranstaltung tiefer ins Mittelalter einzutauschen.Dasverspricht auch in seinem Jubiläumsjahr eine einzigartige Zeitreise mit Herz, Humor und historischer Tiefe. Ob Groß oder Klein, Mittelalterfan oder Neugierige –. Die Veranstalter freuen sich auf viele Besucher*innen und ein unvergessliches Fest der besonderen Art.Sa 2.-3.08. 11-22:30 Uhr / So 3.08. 11-19 UhrFr 8.08. 16-00:00 Uhr / Sa 9.8. 11-22:30So 10.8.11-18 Uhr– Mitmachaktionen unter der Woche: www.arsvivendi-online.eu Tourismus GmbH Gemeinde DornumHafenstraße 326553 DornumNordseebad Dornumersiel