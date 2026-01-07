Pumpwerk Wochenpresse 12.-18.01.2026
Dirkschneider / 2. Wilhelmshavener Lachnacht
Mittwoch, 14. Januar | Beginn: 19:00 Uhr
Dirkschneider
Balls to the Wall – 40th Anniversary Encores Tour
Wilhelmshaven – Im Jahr 2025 steht im Hause DIRKSCHNEIDER alles im Zeichen des „Balls To The Wall“-Jubiläums, das am 14.01.2026 gebührend auf der Bühne im Pumpwerk gefeiert wird. In den vergangenen Monaten hat die Band um ihren legendären Frontmann Udo Dirkschneider mit umjubelten Shows in ganz Europa die Bühnen gerockt. Ergänzt wurde das Programm durch die Veröffentlichung von „Balls To The Wall Reloaded“ am 28. Februar via RPM.
Viele Hallen waren ausverkauft, was die Band letztendlich dazu bewog, dieser Nostalgiereise ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Das Set von DIRKSCHNEIDER, das den kompletten Klassiker „Balls To The Wall“ sowie weitere Perlen aus Udos ACCEPT-Tagen umfasst, wird das Publikum erneut Abend für Abend in die glorreichen 80er Jahre zurückversetzen.
Neben sechs Deutschland-Terminen wird die Band, bestehend aus Udo Dirkschneider (Gesang), Peter Baltes (Bass), den brillanten Gitarristen Fabian „Dee Dammers“ und Andrey Smirnov sowie Schlagzeuger Sven Dirkschneider, im Januar 2026 auch zusätzliche Konzerte in Dänemark und Schweden geben.
Tickets gibt es im Vorverkauf über die Pumpwerk Homepage http://www.pumpwerk.de, http://www.eventim.de, in Wilhelmshaven in der Tourist-Information, Ebertstraße 110, und ggf. an der Abendkasse.
Sonntag, 18. Januar | Beginn: 20:00 Uhr
2. Wilhelmshavener Lachnacht
Moderiert von Lutz von Rosenberg-Lipinsky
Wilhelmshaven – Am 18. Januar 2026 wird wieder gelacht in Wilhelmshaven.
Die Moderation des Abends übernimmt auch diesmal der wunderbare Lutz von Rosenberg Lipinsky. Seit mehr als 30 Jahren ist er mittlerweile auf Tournee und beobachtet, kritisiert, parodiert und beschreibt den Zustand unseres Landes. Dabei zieht er uns den Boden unter den Füßen weg. Natürlich nur, um uns zum Laufen zu bringen. Damit es endlich vorwärts geht mit uns. Denn wenig hat sich in Deutschland bewegt in den letzten Jahrzehnten. Wir sitzen aus. Warten ab. Wir sind das Volk der Sitzer und Lenker. Dabei braucht es Bewegung. Und einen, der dazu aufruft. Stand up. For your right. To party. Dafür lohnt es sich, aufzustehen. Nicht nur morgens.
Im Gepäck hat er wieder eine Ladung der lustigsten Comedians und Kabarettisten der Republik und der Abend verspricht auch diesmal, ein Feuerwerk der Kleinkunst zu werden! Die auserlesenen Gäste dieser Show sind:
René Sydow ist Deutschlands sprachmächtigster Kabarettist und er spricht nun an und aus, was in unserer Sprache und Gesellschaft verschleiert, totgeschwiegen und zerredet wird. Er seziert Herrschaftssprache und Internetgebrabbel, lässt heiße Luft aus Schaumschlägern und Wichtigtuern, entlarvt Phrasendrescher und Wortverbieter. Wo andere faseln, redet er Tacheles. Wo gelabert wird, stellt er fest. Statt Blabla gibt es Gedanken. Statt Larifari: Sinn. Und wenn der Zuschauer sich fragt: „Darf man das so sagen?“, dann antwortet der Kabarettist: „Ja. Aber nur in ganzen Sätzen.“
Jacky Feldmann würde wahrscheinlich noch immer gemütlich auf einer Wiese liegen mit einem Tetra Pak unterm Arm und einer Sonnenblume im Haar; wäre da nicht plötzlich die Schule zu Ende gewesen. Was nun anfangen mit der neu gewonnenen Zukunft? Chemikerin, Polizistin oder doch Klärwerktaucherin werden? Eine Karriere als Hammerwerferin strebte Jacky zunächst an (kein Scheiß), diese scheiterte doch an ihrer eher zierlichen Gestalt und ihrem quiekenden Wurfschrei. Die Wahl fiel schlussendlich auf einen Schreibtisch-Job beim Finanzamt. Der Alltag zog ein; aber auch die Komik. Dass Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer keine Pokemons sind, wusste die junge Sauerländerin schon vorher. Doch die Geschichten, die Jacky als Finanzbeamtin erfahren hat, sprechen eine eigene Sprache…
Lars Ruth ist der Seher. Eine Person, der zugeschrieben wird, übernatürliche Dinge wahrzunehmen. Des Sehers Fähigkeiten werden vermutet und behauptet, angezweifelt und bestaunt… und doch bleibt die Ungewissheit, ob man einem Menschen gegenübersteht, der mit einer speziellen Gabe beschenkt ist – oder einem Scharlatan. Lars Ruth ist beides. Er ist ein beschenkter Scharlatan! Und er ist einer, der es gut mit Ihnen meint! Feinfühlig und emphatisch nimmt Lars Ruth Sie mit auf eine Reise in die Welt des Übersinnlichen, in der auch Sie zweifeln werden, ob ihr Reiseführer „die Gabe“ besitzt und ob Sie Ihren Sinnen trauen können. Folgen Sie ihm auf eine Expedition ins Reich der Wahrsager und Visionäre, der Hypnotiseure und Traumdeuter. Aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie sich wie Alice fühlen, wenn Lars Ruth Sie in das Kaninchenloch führt und Sie das Wunderland entdecken…
Wer Sebastian Krämer nicht kennt, der weiß vielleicht gar nicht, dass das gleichzeitig geht: Musik, die berührt und überrascht und Texte von eindringlicher Geschliffenheit, die ganze Romane in wenigen Minuten erzählen, eine Kleinigkeit voll Humor zum Leuchten bringen oder uns in Abgründe des Schreckens oder der Sehnsucht reißen. Dazu eine einfühlsam filigrane Stimme, die die oft schonungslosen Scherze lapidar überspielt, um den Feinheiten nachzuspüren. Doch doch, lachen werden Sie an einem Abend mit Sebastian Krämer auch. Sogar ständig. Aber Sie werden am Ende nicht der Meinung sein, dass es sich dabei um den entscheidenden Ertrag handelt.
Tickets gibt es im Vorverkauf über die Pumpwerk Homepage www.pumpwerk.de, www.eventim.de, www.nordwest-ticket.de, in Wilhelmshaven in der Tourist-Information, Ebertstraße 110, und ggf. an der Abendkasse.
