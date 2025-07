Pilzwanderungen im Ahlenmoor – Halbtages- und Intensivseminare mit Dr. Peter Krahl

Auch in diesem Jahr lädt das MoorInformationsZentrum (MoorIZ) im Ahlenmoor wieder zu Pilzwanderungen mit Dr. Peter Krahl ein. Neben dem neuen, mehrtägigen Pilzseminar vom 17. bis 19.10. finden auch wieder die beliebten Halbtagesveranstaltungen statt, die sich über die Monate August und September verteilen. Die Termine für diese Halbtageswanderungen sind sonntags am 17.08, 07.09. und 21.09.von 10 bis 14 Uhr sowie am Samstag, den 20.09. von 14 bis 17 Uhr.Ein Spaziergang durch das herbstlich gefärbte Ahlenmoor ist bereits eine Auszeit vom Alltag. Die frische Luft, der Duft feuchter Erde und der Anblick bunter Laubbäume bieten eine besondere Atmosphäre. Unter der fachkundigen Anleitung von Dr. Peter Krahl, Pilzberater und Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, essbare Pilze kennenzulernen und sich mit deren Unterscheidungsmerkmalen vertraut zu machen. Dr. Krahl legt dabei großen Wert auf eine fundierte Herangehensweise und betont: „Es gibt keine einfache Regel, um Verwechslungen sicher auszuschließen. Entscheidend ist die Kombination verschiedener Merkmale.“ Die dreistündige Halbtagsveranstaltung beginnt mit einer Einführung in die Welt der Pilze, die etwa eine Stunde umfasst. Danach gehen die Teilnehmenden auf eigene Faust auf Pilzsuche. Die gefundenen Exemplare werden anschließend gemeinsam bestimmt und besprochen.Die Teilnahme kostet 18 € pro Person; Kinder zahlen einen ermäßigten Beitrag. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung im MoorIZ unbedingt erforderlich.Wer sich intensiver mit der Welt der Pilze auseinandersetzen möchte, kann am dreitägigen Pilzseminar vom 17. bis 19.10. teilnehmen. Dieses Seminar richtet sich an alle, die bereits ein gewisses Grundwissen mitbringen und dieses vertiefen möchten. Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Personen begrenzt. Der Kurs beginnt am Freitag, dem 17.10., um 14 Uhr mit einer Exkursion in den Wald und endet am Sonntag, dem 19.10. um 13 Uhr.Im Mittelpunkt des Seminars steht das systematische Bestimmen von Pilzen mithilfe von Schlüsseln. Auch eine Einführung in die mykologische Systematik gehört zum Programm. Trotz der fachlichen Tiefe kommt der praktische Teil nicht zu kurz. Ziel ist es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, Pilze eigenständig und sicher zu bestimmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 100 €. Inbegriffen sind Kaffee und Kuchen am Freitag sowie ein gemeinsames Mittagessen am Samstag im Restaurant Torfwerk.Eine verbindliche Anmeldung ist notwendig. Interessierte können sich im MoorInformationsZentrum Ahlenmoor anmelden. Das Zentrum befindet sich in 21776 Wanna, Am Hohen Kopf 3. Telefonisch ist das MoorIZ unter 04757 – 81 89 5 58 erreichbar. Hunde sind bei den Seminaren leider nicht erlaubt.Weitere Informationen gibt es auch online unter www.ahlenmoor.de Samtgemeinde Land HadelnMarktstraße 2121762 Otterndorf