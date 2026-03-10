Kontakt
Otterndorf: Öffentliche Infoveranstaltung zum Baubeginn der Strandpromenade

Wilhelmshaven
Anlässlich des bevorstehenden Baubeginns zur Attraktivierung der Strandpromenade lädt die Stadt Otterndorf alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein. Ziel der Veranstaltung ist es, umfassend über den Start der Baumaßnahme sowie über die geplante Bauausführung der Strandpromenade zu informieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich über das Projekt auszutauschen und Fragen zu stellen.

Die Informationsveranstaltung findet am 23.03.2026 um 19:00 Uhr in den Seelandhallen Achtern Diek statt. Der Bürgermeister Claus Johannßen und der Stadtdirektor Frank Thielebeule werden gemeinsam mit der bauausführenden Firma anwesend sein und laden gemeinsam alle Interessierten herzlich ein, sich aus erster Hand über den Baubeginn und die Umsetzung dieses wichtigen Projekts zu informieren.

Veranstaltungsort:
Seelandhallen Achtern Diek
Norderteiler Weg 2a, 21762 Otterndorf
Beginn: 23.03.2026, 19:00 Uhr

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partneр:

Lena Bode
Sachgebietsleitung
Marketing
Tel.: 04751/919-149
lena.bode@otterndorf.de
Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
