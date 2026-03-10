Otterndorf: Öffentliche Infoveranstaltung zum Baubeginn der Strandpromenade
Die Informationsveranstaltung findet am 23.03.2026 um 19:00 Uhr in den Seelandhallen Achtern Diek statt. Der Bürgermeister Claus Johannßen und der Stadtdirektor Frank Thielebeule werden gemeinsam mit der bauausführenden Firma anwesend sein und laden gemeinsam alle Interessierten herzlich ein, sich aus erster Hand über den Baubeginn und die Umsetzung dieses wichtigen Projekts zu informieren.
Veranstaltungsort:
Seelandhallen Achtern Diek
Norderteiler Weg 2a, 21762 Otterndorf
Beginn: 23.03.2026, 19:00 Uhr
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partneр:
Lena Bode
Sachgebietsleitung
Marketing
Tel.: 04751/919-149
lena.bode@otterndorf.de
Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf