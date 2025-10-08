Kontakt
Otterndorf: Wattführungen und Stadtführungen auch in der kalten Jahreszeit

Nordseebad Otterndorf

Auch in diesem Jahr lädt das Nordseebad Otterndorf seine Gäste und Einwohner:innen dazu ein, die einzigartige Natur und Geschichte der Region bei Winterwattführungen und Stadtführungen in winterlicher Atmosphäre zu erleben. Sowohl Wattführungen als auch Stadtführungen finden in den kommenden Monaten regelmäßig statt.

Während die Nordsee im Winter eine ganz besondere Atmosphäre entfaltet, können Besucher:innen auf fachkundigen Wattführungen die Stille des Wattenmeeres genießen und spannende Einblicke in das Leben zwischen Ebbe und Flut erhalten. Dick eingepackt wird das Watt zum Erlebnisraum, in dem sich die beeindruckende Landschaft von einer ganz neuen Seite zeigt.

Ebenso lohnenswert sind die winterlichen Stadtführungen durch Otterndorf: Zwischen historischen Bauwerken, kleinen Gassen und malerischen Plätzen erfahren die Teilnehmenden viel Wissenswertes und Anekdoten über die Geschichte des Nordseebades. Gerade in der klaren Winterluft entfaltet die Altstadt ihren besonderen Reiz.

Termine Stadtführungen:
Oktober: immer Mittwochs | 11 Uhr
November – Februar: Sonntags | 11 Uhr

Die Führungen richten sich sowohl an Urlaubsgäste als auch an Einheimische, die ihre Heimat neu entdecken möchten. Alle Termine und Anmeldemöglichkeiten sind über die Tourist-Information Otterndorf oder online auf der Website des Nordseebades (Otterndorf | Veranstaltungskalender) zu finden.

Kontakt:
Tourist-Information Otterndorf
Wallstraße 12
21762 Otterndorf
Telefon: 04751 – 919131
E-Mail: touristik@otterndorf.de

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf

Lena Bode
Sachgebietsleitung
Marketing
Tel.: 04751/919-149
lena.bode@otterndorf.de

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

