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Otterndorf: Philipp Lumpp live im Nordseebad Otterndorf – „Lieder über Liebe“ in den Seelandhallen

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Am 17. April 2026 erwartet Musikliebhaber im Nordseebad Otterndorf ein besonderer Konzertabend: Der Singer-Songwriter Philipp Lumpp bringt sein Programm „Lieder über Liebe“ erstmals in die Region und wird in den Seelandhallen auftreten.

Der aus dem kleinen Cleversulzbach stammende Künstler hat sich in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Auftritten in Städten wie Köln, Hamburg, Stuttgart und Heidelberg einen festen Platz in der jungen deutschen Musikszene erspielt. Seine Musik steht für modernen, klar verständlichen Deutschpop, reduziert auf das Wesentliche: Stimme und Gitarre.

Philipp Lumpp überzeugt mit ehrlichen Texten, warmen Melodien und einer intensiven, persönlichen Bühnenpräsenz. Das Publikum darf sich auf einen atmosphärischen Abend voller Gefühl, Intimität und Geschichten rund um die Liebe freuen. Neben eigenen Songs interpretiert der Musiker auch ausgewählte Coverstücke auf seine ruhige und charakteristische Art.

Der Konzertabend richtet sich an alle, die besondere musikalische Momente schätzen – ob Paare, Freundesgruppen oder Einzelbesucher. Die Veranstaltung verspricht ein emotionales und unvergessliches Erlebnis in besonderer Atmosphäre.

Tickets sind im Ticketshop auf otterndorf.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Veranstaltungsort:
Seelandhallen Achtern Diek
Norderteiler Weg 2A, 21762 Otterndorf
Beginn: 17.04.2026 um 19:30 Uhr

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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