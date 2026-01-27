Otterndorf: Neues Urlaubsmagazin 2026/2027 für Otterndorf, Wingst & Hemmoor

Wasser ist in der Urlaubsregion rund um Otterndorf, die Wingst und Hemmoor allgegenwärtig – und genau das steht im Mittelpunkt des neuen gemeinsamen Urlaubsmagazins für die Jahre 2026 und 2027. Unter dem Leitmotiv „Wasser“ laden die drei Partner dazu ein, eine der vielseitigsten Regionen Norddeutschlands neu zu entdecken.Das neue Urlaubsmagazin zeigt die vielfältigen Facetten der Region: Ob Nordsee, Elbe, Seen, Kanäle, Flüsse oder die zahlreichen Freizeit- und Wassersportangebote. Wasser prägt nicht nur die Landschaft, sondern auch die Lebensart und die touristischen Erlebnisse im Nordseebad Otterndorf, der Wingst und Hemmoor.Das hochwertig gestaltete Magazin bietet auf 46 Seiten Inspiration für unterschiedliche Zielgruppen: Familien, Aktivurlauber, Naturfreunde und Erholungssuchende finden darin zahlreiche Ausflugstipps, Unterkunftsmöglichkeiten, Routenvorschläge sowie Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Highlights. Neben Wassersport, Baden und Naturerlebnissen werden auch kulturelle Attraktionen und kulinarische Angebote der Region vorgestellt.Mit der gemeinsamen Veröffentlichung setzen die drei Partner ein starkes Zeichen für regionale Zusammenarbeit im Tourismusmarketing. Ziel ist es, die Stärken der gesamten Urlaubsregion gebündelt zu präsentieren und Gästen eine noch bessere Orientierung und Planungshilfe für ihren Aufenthalt zu bieten.Das Urlaubsmagazin 2026/2027 ist kostenfrei in den Tourist-Informationen der Stadt Otterndorf, in der Wingst und in Hemmoor erhältlich und kann außerdem kostenlos per Post nach Hause bestellt werden. Zusätzlich wird es bei Messen, Veranstaltungen und über die digitalen Kanäle der Partner verbreitet.Stadt OtterndorfHistorisches Rathaus21762 Otterndorf