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Otterndorf: Neue öffentliche Führungen durch das Johann-Heinrich-Voß-Haus in Otterndorf

Nordseebad Otterndorf

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Mit einer neuen Veranstaltungsreihe erweitert das Nordseebad Otterndorf sein kulturelles Ausflugsangebot um öffentliche Führungen durch das Johann-Heinrich-Voß-Haus. An ausgewählten Terminen (20.10., 10.11. und 29.12.2026) erhalten Interessierte die Möglichkeit, das ehemalige Zuhause des Dichters, Übersetzers und Gelehrten Johann Heinrich Voß kennenzulernen.

Während der Führung durch die historischen Räumlichkeiten erfahren die Teilnehmer:innen mehr über das Leben und Wirken von Johann Heinrich Voß sowie über die Geschichte des Hauses. Bücher, Möbel und weitere historische Zeugnisse geben Einblicke in die Vergangenheit und vermitteln einen Eindruck von der Bedeutung des Gebäudes für die Stadt Otterndorf. Neben bekannten Fakten können dabei auch Details entdeckt werden, die bei einem gewöhnlichen Besuch möglicherweise unbemerkt bleiben.

Tickets sind online unter otterndorf.de oder bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Ergänzend zu den regulären Terminen sind individuelle Gruppenführungen möglich, die bei der Tourist-Information Otterndorf oder in der Wingst angefragt werden können.

Führungen:

Dienstag, 20.10.2026
Dienstag, 10.11.2026
Dienstag, 29.12.2026

Beginn: 11:00 Uhr
Johann-Heinrich-Voß-Museum, Otterndorf
Preis: ab 3,50 €

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Lena Bode
Sachgebietsleitung
Marketing

Tel.: 04751/919-149
lena.bode@otterndorf.de

Stadt Otterndorf
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21762 Otterndorf

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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