Otterndorf: Neue öffentliche Führungen durch das Johann-Heinrich-Voß-Haus in Otterndorf
Nordseebad Otterndorf
Während der Führung durch die historischen Räumlichkeiten erfahren die Teilnehmer:innen mehr über das Leben und Wirken von Johann Heinrich Voß sowie über die Geschichte des Hauses. Bücher, Möbel und weitere historische Zeugnisse geben Einblicke in die Vergangenheit und vermitteln einen Eindruck von der Bedeutung des Gebäudes für die Stadt Otterndorf. Neben bekannten Fakten können dabei auch Details entdeckt werden, die bei einem gewöhnlichen Besuch möglicherweise unbemerkt bleiben.
Tickets sind online unter otterndorf.de oder bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Ergänzend zu den regulären Terminen sind individuelle Gruppenführungen möglich, die bei der Tourist-Information Otterndorf oder in der Wingst angefragt werden können.
Führungen:
Dienstag, 20.10.2026
Dienstag, 10.11.2026
Dienstag, 29.12.2026
Beginn: 11:00 Uhr
Johann-Heinrich-Voß-Museum, Otterndorf
Preis: ab 3,50 €
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Lena Bode
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21762 Otterndorf