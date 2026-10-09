Otterndorf: Mini-Wiesn 2026 in Ihlienworth abgesagt
Der gemeinnützige Verein Land Hadeln hilft e.V. bedauert die Absage sehr. Die Veranstaltung sollte mit Live-Musik von Cuxland Brass, Spatenbier und bayrischen Schmankerln wieder viele Besucherinnen und Besucher zu einem geselligen Vormittag zusammenbringen. Angesichts der angekündigten Wetterbedingungen ist eine Durchführung in diesem Jahr jedoch nicht möglich.
Umso mehr freut sich der Verein darauf, im kommenden Jahr wieder gemeinsam mit Gästen, Freunden und Unterstützern zu feiern.
Die nächste Mini-Wiesn findet am Sonntag, den 26. September 2027, statt.
Land Hadeln hilft e.V. bedankt sich bei allen Beteiligten für die Vorbereitungen und bei allen Gästen für ihr Verständnis.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Julia Heuer
Kunst- und Kulturwissenschaftlerin
Stadt Otterndorf
Kulturbüro
Wallstraße 12 | 21762 Otterndorf
T 04751 919 102 | M 0173 2059 469
kultur@otterndorf.de | julia.heuer@otterndorf.de |http://www.otterndorf.de