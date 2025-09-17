Otterndorf: Jens Wagner kommt mit „Comedy op Platt
Mit seinem einzigartigen Format „Comedy op Platt“ hat sich der frühere Landwirt und heutige Bühnenschauspieler längst einen Namen gemacht. Seit über zehn Jahren begeistert er mit seiner lebendigen Mimik, seinem unverwechselbaren Körpereinsatz und einer ordentlichen Portion Selbstironie ein stetig wachsendes Publikum in ganz Norddeutschland – und ist regelmäßig auch im NDR-Fernsehen zu sehen.
Sein Erfolgsrezept: Geschichten mitten aus dem Leben – persönlich, nahbar und generationsübergreifend. Ob Kindheit auf dem Bauernhof bei Oma und Opa, die ersten zarten Flirts in der Jugend oder das Eheleben mit seiner Frau Regine –
Wagner verpackt Alltagssituationen mit Witz und Herz. Besonders beliebt beim Publikum: seine Figuren wie Tratschtante Alma Hoppe oder der urige Altbauer Wilhelm Wuttke, die auch im neuen Programm nicht fehlen dürfen.
Mit „Ok de Jungen ward mol old“ nimmt Jens Wagner das Älterwerden humorvoll unter die Lupe – und spricht dabei aus, was viele denken, aber kaum jemand so charmant formulieren kann.
Tickets sind ab sofort über den Ticketshop auf otterndorf.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.
Veranstaltungsort:
Seelandhallen Achtern Diek, Otterndorf
Beginn: Donnerstag, 18.09.2025, 20:00 Uhr
