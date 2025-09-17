Otterndorf: Herbstflohmarkt in Otterndorf
Seelandhallen Achtern Diek
Ob Kleidung, Spielzeug, Bücher, Deko oder Raritäten – hier findet jeder etwas. Für alle Trödelfans, Sammlerinnen und Schnäppchenjäger lohnt sich das frühe Kommen besonders.
Auch wer einfach entspannt über den Markt bummeln möchte, ist herzlich willkommen.
Ein kleines Speisen- & Getränkeangebot findet sich auf beiden Flohmärkten.
Veranstaltungsort:
Spiel- & Spaß-Scheune. Otterndorf
Beginn: Freitag, 20.09.2025, 09:00 Uhr
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf