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Otterndorf: Führungen durch die Möbus-Wohnung im Amtsgericht Otterndorf

Nordseebad Otterndorf

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Mit einer neuen Veranstaltungsreihe bietet sich im Nordseebad Otterndorf die Möglichkeit, einen besonderen Ort und seine Geschichte erstmalig kennenzulernen: die ehemalige Wohnung von Erich Möbus, dem früheren Amtsgerichtsdirektor von Otterndorf. An ausgewählten Terminen (22.10., 12.11. und 30.12.2026) werden Führungen angeboten, bei denen Besucher:innen Einblicke in die private Kunst- und Sammlungsgeschichte des ehemaligen Bewohners erhalten.

Die Wohnung beherbergt eine über Jahrzehnte zusammengetragene Sammlung aus Kunstwerken, Möbeln und Skulpturen. Erich Möbus besuchte Künstler:innen in ihren Ateliers und sammelte Objekte, die sein Interesse weckten.

Im Rahmen der Führung können die Teilnehmer:innen die Wohnung und ihre Einrichtung kennenlernen und mehr über die Hintergründe der Sammlung und den ehemaligen Amtsgerichtsdirektor erfahren. Das Angebot verbindet Kunst, Alltagsgeschichte und einen persönlichen Einblick in das frühere Zuhause von Erich Möbus.

Tickets sind online unter otterndorf.de oder bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Ergänzend zu den regulären Terminen sind individuelle Gruppenführungen möglich, die bei der Tourist-Information Otterndorf oder in der Wingst angefragt werden können.

Führungen:

Donnerstag, 22.10.2026
Donnerstag, 12.11.2026
Donnerstag, 30.12.2026

Beginn: 16:00 Uhr;

Amtsgericht Otterndorf, Am Großen Specken 6, 21762 Otterndorf
Preis: ab 3,50 €

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Lena Bode
Sachgebietsleitung
Marketing

Tel.: 04751/919-149
lena.bode@otterndorf.de

Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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