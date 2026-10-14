Otterndorf: Führungen durch die Möbus-Wohnung im Amtsgericht Otterndorf
Nordseebad Otterndorf
Die Wohnung beherbergt eine über Jahrzehnte zusammengetragene Sammlung aus Kunstwerken, Möbeln und Skulpturen. Erich Möbus besuchte Künstler:innen in ihren Ateliers und sammelte Objekte, die sein Interesse weckten.
Im Rahmen der Führung können die Teilnehmer:innen die Wohnung und ihre Einrichtung kennenlernen und mehr über die Hintergründe der Sammlung und den ehemaligen Amtsgerichtsdirektor erfahren. Das Angebot verbindet Kunst, Alltagsgeschichte und einen persönlichen Einblick in das frühere Zuhause von Erich Möbus.
Tickets sind online unter otterndorf.de oder bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Ergänzend zu den regulären Terminen sind individuelle Gruppenführungen möglich, die bei der Tourist-Information Otterndorf oder in der Wingst angefragt werden können.
Führungen:
Donnerstag, 22.10.2026
Donnerstag, 12.11.2026
Donnerstag, 30.12.2026
Beginn: 16:00 Uhr;
Amtsgericht Otterndorf, Am Großen Specken 6, 21762 Otterndorf
Preis: ab 3,50 €
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Lena Bode
Sachgebietsleitung
Marketing
Tel.: 04751/919-149
lena.bode@otterndorf.de
Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf