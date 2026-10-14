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Otterndorf: Ferienprogramm: Bernsteinschleifen in der Spiel- & Spaß-Scheune

Nordseebad Otterndorf

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
In den Herbstferien wartet in der Spiel- & Spaß-Scheune Otterndorf ein ganz besonderes Erlebnis auf kleine Künstlerinnen und Künstler: Beim Bernsteinschleifen gestalten Kinder unter Anleitung ihren eigenen Bernstein zu einem einzigartigen Schmuckstück.

Jedes teilnehmende Kind erhält ein Bernstein-Schleifset mit einem Naturbernstein und einem echten Lederband. Mit etwas Geduld, Kreativität und handwerklichem Geschick wird der Rohbernstein geschliffen und in die gewünschte Form gebracht. Anschließend wird der fertige Bernstein auf das Lederband gefädelt und kann als persönliches Erinnerungsstück mit nach Hause genommen werden.

Weitere Informationen zu Terminen, Tickets und dem Ferienprogramm gibt es unter https://www.otterndorf.de/....

Veranstaltungsort:

Dienstag, 20.10.2026
Donnerstag, 22.10.2026
Dienstag, 27.10.2026
Donnerstag, 29.10.2026

Beginn: 10:30 Uhr
Spiel- & Spaß-Scheune, Otterndorf
Preis: 9,00 €

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Lena Bode
Sachgebietsleitung
Marketing

Tel.: 04751/919-149
lena.bode@otterndorf.de

Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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