Otterndorf: Ferienprogramm: Bernsteinschleifen in der Spiel- & Spaß-Scheune
Nordseebad Otterndorf
Jedes teilnehmende Kind erhält ein Bernstein-Schleifset mit einem Naturbernstein und einem echten Lederband. Mit etwas Geduld, Kreativität und handwerklichem Geschick wird der Rohbernstein geschliffen und in die gewünschte Form gebracht. Anschließend wird der fertige Bernstein auf das Lederband gefädelt und kann als persönliches Erinnerungsstück mit nach Hause genommen werden.
Weitere Informationen zu Terminen, Tickets und dem Ferienprogramm gibt es unter https://www.otterndorf.de/....
Veranstaltungsort:
Dienstag, 20.10.2026
Donnerstag, 22.10.2026
Dienstag, 27.10.2026
Donnerstag, 29.10.2026
Beginn: 10:30 Uhr
Spiel- & Spaß-Scheune, Otterndorf
Preis: 9,00 €
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Lena Bode
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Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf