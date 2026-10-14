Otterndorf: Dixie Steam Band in den Seelandhallen Achtern Diek
Nordseebad Otterndorf
Die sieben Musiker bringen unterschiedliche musikalische Einflüsse und Erfahrungen in das gemeinsame Zusammenspiel ein. Zur Besetzung gehören Sabine Ruth (Gesang), Lena Zachow (Piano), Jens Feistle (Trompete), Ingolf Buck (Klarinette und Saxophon), Marlow Möbes (Posaune), Enno Berje (Tuba) und Malte Nestler (Schlagzeug). Gemeinsam präsentieren sie ein abwechslungsreiches Programm, das die musikalische Vielfalt der Jazz- und Swing-Ära widerspiegelt.
Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr, das Konzert startet um 19.30 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Tickets sind online unter otterndorf.de und in allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.
Dixie Steam Band
Donnerstag, 29. Oktober 2026
Einlass: 19:00 Uhr; Beginn: 19:30 Uhr
Seelandhallen Achtern Diek, Nordseebad Otterndorf
Preis: 19,00 €
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