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Otterndorf: Dixie Steam Band in den Seelandhallen Achtern Diek

Nordseebad Otterndorf

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Am Donnerstag, den 29.10.2026 kommt die Dixie Steam Band aus Bremerhaven in die Seelandhallen Achtern Diek im Nordseebad Otterndorf. Seit mehr als zehn Jahren spielt die Band traditionellen Jazz, Dixieland, Ragtime, Blues, Gospel sowie Musik aus Musicals und der Swing-Ära. Ihr Repertoire umfasst zahlreiche Titel aus den 1920er-, 1930er- und 1940er-Jahren und verbindet traditionelle Jazzklänge mit modernen Elementen zu einem nostalgisch-modernen Sound.

Die sieben Musiker bringen unterschiedliche musikalische Einflüsse und Erfahrungen in das gemeinsame Zusammenspiel ein. Zur Besetzung gehören Sabine Ruth (Gesang), Lena Zachow (Piano), Jens Feistle (Trompete), Ingolf Buck (Klarinette und Saxophon), Marlow Möbes (Posaune), Enno Berje (Tuba) und Malte Nestler (Schlagzeug). Gemeinsam präsentieren sie ein abwechslungsreiches Programm, das die musikalische Vielfalt der Jazz- und Swing-Ära widerspiegelt.

Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr, das Konzert startet um 19.30 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Tickets sind online unter otterndorf.de und in allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Dixie Steam Band

Donnerstag, 29. Oktober 2026
Einlass: 19:00 Uhr; Beginn: 19:30 Uhr
Seelandhallen Achtern Diek, Nordseebad Otterndorf
Preis: 19,00 €

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Lena Bode
Sachgebietsleitung
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Tel.: 04751/919-149
lena.bode@otterndorf.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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