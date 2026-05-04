Otterndorf: Country am See | Nordseebad Otterndorf
Die Band Gone Country wird mit ihrem Live-Auftritt für musikalische Unterhaltung sorgen. Die Formation aus Ostwestfalen präsentiert einen dynamischen Mix aus Country und Rock und begeistert mit einem Repertoire, das sowohl eigene Songs als auch Cover bekannter Künstler wie Brad Paisley, Blake Shelton und Keith Urban umfasst. Mit ihrem energiegeladenen Sound und rockigen, tanzbaren Rhythmen wird das Publikum zum Mitrocken eingeladen.
Für das leibliche Wohl der Gäste ist ebenfalls bestens gesorgt: Das Team der Seelandhallen Achtern Diek bietet kalte Getränke, Kaffee und Kuchen an, während Göltzer´s Landhausküche mit Flammkuchen und Grill-Spezialitäten für die kulinarischen Genüsse sorgt.
Zusätzlich können die Gäste die Line Dancer in Aktion erleben und selbst Teil des Tanzvergnügens werden. Das Event verspricht einen abwechslungsreichen Tag für alle Countryund Musikbegeisterten.
Veranstaltungsort:
Seebühne, Freizeitanlage See Achtern Diek, Otterndorf
Beginn: Pfingstmontag, 25.05.2026, ab 12 Uhr
Preis: Eintritt frei
Otterndorf
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