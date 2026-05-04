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Otterndorf: Country am See | Nordseebad Otterndorf

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Am Pfingstmontag, den 25.05.2026, findet ab 12 Uhr das beliebte Event „Country am See“ statt. Besucher:innen können sich auf einen unterhaltsamen Nachmittag an der Seebühne am See Achtern Diek freuen, bei dem Musik, Tanz und kulinarische Highlights im Vordergrund stehen.

Die Band Gone Country wird mit ihrem Live-Auftritt für musikalische Unterhaltung sorgen. Die Formation aus Ostwestfalen präsentiert einen dynamischen Mix aus Country und Rock und begeistert mit einem Repertoire, das sowohl eigene Songs als auch Cover bekannter Künstler wie Brad Paisley, Blake Shelton und Keith Urban umfasst. Mit ihrem energiegeladenen Sound und rockigen, tanzbaren Rhythmen wird das Publikum zum Mitrocken eingeladen.

Für das leibliche Wohl der Gäste ist ebenfalls bestens gesorgt: Das Team der Seelandhallen Achtern Diek bietet kalte Getränke, Kaffee und Kuchen an, während Göltzer´s Landhausküche mit Flammkuchen und Grill-Spezialitäten für die kulinarischen Genüsse sorgt.

Zusätzlich können die Gäste die Line Dancer in Aktion erleben und selbst Teil des Tanzvergnügens werden. Das Event verspricht einen abwechslungsreichen Tag für alle Countryund Musikbegeisterten.

Veranstaltungsort:
Seebühne, Freizeitanlage See Achtern Diek, Otterndorf
Beginn: Pfingstmontag, 25.05.2026, ab 12 Uhr
Preis: Eintritt frei
Otterndorf

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf
www.otterndorf.de

 

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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