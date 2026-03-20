Otterndorf: Bunte Ostereier-Suchaktion in Otterndorf lädt zum Mitmachen ein

Passend zum Frühlingsbeginn verwandelt sich die Otterndorfer Innenstadt vom 23. März bis zum 7. April in eine farbenfrohe Osterwelt. Gemeinsam mit 21 Einzelhändlern und Unternehmen lädt das Nordseebad Otterndorf zu einer großen Ostereier-Suche ein, die Spaß für die ganze Familie verspricht und gleichzeitig den lokalen Einzelhandel stärkt.



Ob beim gemütlichen Stadtbummel, einem Spaziergang durch die historische Altstadt oder beim gezielten Einkaufsbesuch. Es lohnt sich, die Augen offen zu halten: In den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte sind bunte „Nordseebad Otterndorf-Ostereier“ versteckt, die darauf warten, entdeckt zu werden.



Die Aktion erstreckt sich über die Straßen Marktstraße, Wallstraße, Reichenstraße, Am Kirchplatz, Johann-Heinrich-Voß-Straße und Cuxhavener Straße. Überall dort beteiligen sich Einzelhändler und Unternehmen, die die „Nordseebad Otterndorf-Ostereier“ auffällig in ihren Schaufenstern platzieren.



Das Besondere: Besucherinnen und Besucher können aktiv teilnehmen und mit etwas Aufmerksamkeit tolle Preise gewinnen. Ziel ist es, alle „Nordseebad OtterndorfOstereier“ in den teilnehmenden Schaufenstern zu zählen.



Die geschätzte Gesamtanzahl kann anschließend ganz einfach über das Formular auf der Website otterndorf.de, per Mail an touristik@otterndorf.de oder direkt bei der Tourist-Information abgegeben werden.



Als Gewinn gibt es Otterndorf Geschenk-Gutscheine im Gesamtwert von 250 Euro, die wiederum in lokalen Geschäften eingelöst werden können.



Veranstaltungsort:

Nordseebad Otterndorf

Beginn: 23.03.2026

Ende: 07.04.2026 um 17:00 Uhr



Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Stadt Otterndorf

Historisches Rathaus

21762 Otterndorf

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