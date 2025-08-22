Oktober im MoorInformationsZentrum – Laternen, Vollmondnächte und Moorleichen
Vollmondwanderungen mit Martin Jonas
Am 4. und 5. Oktober 2025 führt Waldpädagoge Martin Jonas bei Nacht in den Wald der Niedersächsischen Landesforsten. Im Schein des Vollmonds werden Geräusche, Düfte und die eigene Wahrnehmung intensiver spürbar – ein eindrucksvolles Erlebnis, das Achtsamkeit, Staunen und Naturverbundenheit fördert.
Feste Schuhe und wettergerechte Kleidung sind erforderlich. Tickets sind zum Preis von 18 € (ermäßigt 14 €) online unter www.ahlenmoor.de buchbar.
Laternen basteln im MoorIZ
Am Dienstag, den 21. Oktober 2025, wird es bunt: Ab 13 Uhr können Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren im MoorIZ eigene Laternen gestalten. Mit Papier, Schere und Farben entstehen kleine Kunstwerke, die den Herbst und den ein oder anderen Martinszug erhellen.
Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 € (inkl. Material). Eine Anmeldung ist bis zum 20. Oktober um 14 Uhr im MoorIZ möglich.
Sonderfahrten „Moorleichen und Menü“
Am 15. und 31. Oktober 2025 finden die beiden letzten Sonderfahrten des Jahres zum Thema Moorleichen statt – inklusive Einkehr im Restaurant Torfwerk. Gemeinsam mit Herrn Fürst geht es mit der Moorbahn ins geheimnisvolle Ahlenmoor. Unterwegs erfahren die Gäste Spannendes über Moorleichen und was diese über das Leben vergangener Zeiten verraten – von Kleidung bis zur letzten Mahlzeit. Anschließend wird im Café-Restaurant Torfwerk ein passendes Zwei-Gänge-Menü serviert.
Die Themenfahrt ist ausschließlich als Kombi-Angebot buchbar. Tickets sind bis jeweils eine Woche vor dem Termin auf www.ahlenmoor.de für 39 € (Kinder 19 €) erhältlich.
Weitere Angebote im Oktober
Neben den besonderen Oktoberaktionen werden auch im Herbst täglich verschiedene naturkundliche Fahrten mit der Moorbahn durch das Ahlenmoor angeboten – mit Programmen für erwachsene Gäste, Familien und Besuchergruppen.
Mehr Informationen zu den Angeboten des MoorIZ der Samtgemeinde Land Hadeln sind auf www.ahlenmoor.de oder direkt vor Ort im MoorIZ, Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna, Tel. 04757 – 8 18 95 58 erhältlich.
