Offene Audition: Chorprojekt CARMINA BURANA beim MareMusikFestival Cuxhaven 2026

25. September 2025, 15 Uhr – Kugelbake-Halle Cuxhaven, Strandstraße 80

26. September 2025, 15 Uhr – Stadttheater Cuxhaven, Rathausstraße 21

Gesucht werden regionale Chöre sowie engagierte Sängerinnen und Sänger aller Altersstufen – ob mit Chorerfahrung oder einfach nur mit großer Freude am gemeinsamen Singen.Das MareMusikFestival Cuxhaven ist ein mehrtägiges Klassikfestival, das jedes Jahr zu Pfingsten stattfindet und von der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH (NHC) veranstaltet wird. Das Festival bringt internationale Künstlerinnen und Künstler ebenso wie regionale Talente auf die Bühne. An verschiedenen Spielorten in Cuxhaven erleben Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm.Das MareMusikFestival Cuxhaven versteht sich nicht nur als Konzertreihe, sondern auch als Plattform zur Musik- und Kulturförderung in der Region. Mit der Einbindung lokaler Chöre möchte die NHC allen Interessierten die Teilhabe an einem außergewöhnlichen Klassik-Projekt ermöglichen und so die musikalische Vielfalt Cuxhavens und der Umgebung sichtbar machen.Die Auditions sind kein klassisches Vorsingen, sondern ein lebendiger Einblick in das Projekt und die Musik. Eine besondere Vorbereitung ist nicht nötig, mitzubringen sind lediglich die eigene Stimme und Offenheit für ein gemeinsames musikalisches Erlebnis. Vor Ort werden kurze Passagen ausad hoc gemeinsam einstudiert. Im Anschluss an die Auswahl erfolgt in gemeinsamer Absprache eine Terminauswahl für die Probezeiten.Künstlerischer Leiter des MareMusikFestivals Cuxhaven ist Mathias Christian Kosel: Autor, Komponist, Pianist und Dirigent. Kosel war unter anderem Oberspielleiter der Hamburger Kammerspiele, sowie Musikalischer Leiter des Hamburger Operettenhauses. Sein kompositorisches Schaffen umfasst Ballette, Sinfonik und Kammermusik, Solowerke, Lieder sowie ein Klavier- und ein Violinkonzert.Der ausgewählte Projektchor wird im Rahmen des MareMusikFestivals Cuxhaven 2026 auftreten.als großes Chor-Konzert zählt zu den Höhepunkten des Festivals. Das MareMusikFestival Cuxhaven 2026 vereint Musik, Meer und Menschen, die gemeinsam etwas Besonderes schaffen wolle.Um die Planung zu erleichtern, wird um eine kurze Rückmeldung per E-Mail bis zum 15. September 2025 unter dem Stichwortangebeten.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Cuxhavener Straße 9227476 Cuxhaven