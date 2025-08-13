Offene Audition: Chorprojekt CARMINA BURANA beim MareMusikFestival Cuxhaven 2026

Gesucht werden regionale Chöre sowie engagierte Sängerinnen und Sänger aller Altersstufen – ob mit Chorerfahrung oder einfach nur mit großer Freude am gemeinsamen Singen.
Das MareMusikFestival Cuxhaven ist ein mehrtägiges Klassikfestival, das jedes Jahr zu Pfingsten stattfindet und von der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH (NHC) veranstaltet wird. Das Festival bringt internationale Künstlerinnen und Künstler ebenso wie regionale Talente auf die Bühne. An verschiedenen Spielorten in Cuxhaven erleben Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm.
Das MareMusikFestival Cuxhaven versteht sich nicht nur als Konzertreihe, sondern auch als Plattform zur Musik- und Kulturförderung in der Region. Mit der Einbindung lokaler Chöre möchte die NHC allen Interessierten die Teilhabe an einem außergewöhnlichen Klassik-Projekt ermöglichen und so die musikalische Vielfalt Cuxhavens und der Umgebung sichtbar machen.
Die offenen Auditions
- 25. September 2025, 15 Uhr – Kugelbake-Halle Cuxhaven, Strandstraße 80
- 26. September 2025, 15 Uhr – Stadttheater Cuxhaven, Rathausstraße 21
Über die musikalische Leitung
Künstlerischer Leiter des MareMusikFestivals Cuxhaven ist Mathias Christian Kosel: Autor, Komponist, Pianist und Dirigent. Kosel war unter anderem Oberspielleiter der Hamburger Kammerspiele, sowie Musikalischer Leiter des Hamburger Operettenhauses. Sein kompositorisches Schaffen umfasst Ballette, Sinfonik und Kammermusik, Solowerke, Lieder sowie ein Klavier- und ein Violinkonzert.
Ziel der Auditions
Der ausgewählte Projektchor wird im Rahmen des MareMusikFestivals Cuxhaven 2026 auftreten. Carmina Burana als großes Chor-Konzert zählt zu den Höhepunkten des Festivals. Das MareMusikFestival Cuxhaven 2026 vereint Musik, Meer und Menschen, die gemeinsam etwas Besonderes schaffen wolle.
Um die Planung zu erleichtern, wird um eine kurze Rückmeldung per E-Mail bis zum 15. September 2025 unter dem Stichwort CARMINA BURANA an classicandshow@gmail.com gebeten.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH
Cuxhavener Straße 92
27476 Cuxhaven
www.nordseeheilbad-cuxhaven.de