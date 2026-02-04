Nordsee-Reisepass als einziger deutscher Beitrag in einer internationalen Ausstellung über regenerativen Tourismus im EU-Parlament gewürdigt

Der von der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) initiierte und bereits in zweiter Auflage veröffentlichte Nordsee-Reisepass wird derzeit als einziger deutscher Beitrag in der Ausstellung „Tourism for Europe, Europe for Tourism“ im Europäischen Parlament als herausragendes Beispiel für regenerativen Tourismus gewürdigt. Die von der European Travel Commission organisierte und von Apostolos Tzitzikostas, dem EU-Kommissar für Nachhaltigen Verkehr und Tourismus, eröffnete Ausstellung präsentiert insgesamt 35 Vorzeigeinitiativen des gesamten Kontinents. TANO-Geschäftsführer Mario Schiefelbein zeigte sich auf der Vernissage in Brüssel beeindruckt: „Wir sind mächtig stolz, ausgewählt worden zu sein.“



Einzigartiges Konzept auf europäischer Bühne gewürdigt

Die Ausstellung im EU-Parlament zeigt innovative Tourismusprojekte, die einen messbaren Beitrag zur nachhaltigen und regenerativen Entwicklung europäischer Destinationen leisten. Pro Land wird nur ein Projekt vorgestellt. „Was 2023 als regionale Initiative begann, wird nun auf europäischer Ebene als Vorbild anerkannt. Das zeigt, wie Tourismus wirtschaftlich, ökologisch und sozial Mehrwert schaffen kann“, so Mario Schiefelbein.



Projektkoordinator Jonas Hinrichs ergänzt: „Der Nordsee-Reisepass ist weit mehr als ein touristisches Souvenir – er verbindet Reiseerlebnis mit aktivem Klimaschutz. Die europäische Anerkennung stärkt unseren Weg, Tourismus als Kreislauf zu verstehen.“



Regenerativer Tourismus in der Praxis

Der Nordsee-Reisepass vereint Umweltbildung, Gemeinschaftsengagement und regionale Wertschöpfung. Mit mehr als 250 Stempelstellen an Museen, Besucherzentren und Naturerlebnispunkten lädt er Gäste und Einheimische ein, die niedersächsische Nordseeküste spielerisch und bewusst zu entdecken. Gleichzeitig thematisiert er den Klimawandel und seine Folgen. Aber damit nicht genug: Der Großteil der Erlöse fließt direkt in die Green Action Week – eine Initiative, bei der jährlich neue Grünflächen geschaffen oder andere Klima-Anpassungsmaßnahmen unterstützt werden. In nur zwei Jahren wurden bereits mehr als 3.700 Pflanzen und Bäume von rund 250 Teilnehmenden an elf Standorten gepflanzt.



Seit 2025 erweitern frei zugängliche Stempelboxen in der Natur das Erlebnis; inzwischen sind es fast 50 entlang der niedersächsischen Nordseeküste und in der Seestadt Bremerhaven. An etlichen Boxen können zudem über QR-Codes kurze, mit KI generierte Videoclips aufgerufen werden, die sich mit dem Klimawandel in der Region beschäftigen.



Präsentation im Europäischen Parlament

Im Parlament wird nicht nur der Nordsee-Reisepass präsentiert, sondern auch, wie er in der Region kommuniziert wird und welche Intentionen damit von der TANO verbunden werden. Ein von der TANO extra für diesen Anlass produziertes englischsprachiges Video wird zudem in Kürze auf der Webseite zur Ausstellung gezeigt werden. „Die Auszeichnung durch die European Travel Commission ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich“, betont Schiefelbein. „Unser Ziel bleibt es, den Nordsee-Reisepass weiterzuentwickeln und zu zeigen, dass Tourismus aktiv zum Umweltschutz und zur Stärkung regionaler Identität beitragen kann.“



Nachhaltiges Wachstum dank Förderung und Eigeninitiative

Der Nordsee-Reisepass wurde 2023 eingeführt und zunächst vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung über die NBank gefördert. Heute trägt sich das Projekt eigenständig – ein Beispiel für nachhaltige Innovationskraft aus der Region.



Die Ausstellung „Tourism for Europe, Europe for Tourism“ ist vom 26. bis 30. Januar 2026 im Europäischen Parlament zu sehen und präsentiert Best Practices für regenerativen Tourismus aus ganz Europa. Sie unterstreicht, dass nachhaltige Tourismuskonzepte Schlüssel für die Zukunft Europas sind. Organisiert wird die Ausstellung von der European Travel Commission (ETC). Gastgeber sind die Abgeordneten des Europäischen Parlaments Daniel Attard (Malta) und Nikolina Brnjac (Kroatien).

